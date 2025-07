L’Italia ha concluso la staffetta 4×100 stile libero femminile in settima posizione, al termine di una finale vinta dall’Australia con il crono di 3:30″60. La squadra italiana, composta da Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini e Chiara Tarantino, è stata per metà gara in lotta per il bronzo mondiale, prima di essere superata nella frazione finale. Le azzurre hanno chiuso l’ultimo atto con il crono di 3’35″18, siglando il nuovo record italiano, al termine di una finale disputata al livello delle migliori nazioni. Queste le loro dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

Sara Curtis: “È una soddisfazione troppo grande, sinceramente ho un po’ sognato quando ho visto Chiara in terza posizione, le altre erano decisamente molto forti però anche noi ci siamo date da fare. In un anno siamo molto migliorate, questo record italiano è il punto di partenza per la nostra staffetta”.

Emma Virginia Menicucci: “Siamo state brave, è stata una gara bellissima. Abbiam migliorato tanto, ci siamo concentrate di più, un settimo posto con record italiano è tanta roba. Il livello mondiale è altissimo, noi stiamo crescendo tanto, questo ci rende super orgogliose”.

Chiara Tarantino: “Molto meglio rispetto a questa mattina, siamo arrivate molto più concentrate. Siamo delle ragazze molto ambiziose, l’obiettivo minimo l’abbiamo raggiunto. Andiamo avanti così”.

Sofia Morini: “Ci alleniamo ogni giorno per arrivare qui e prenderci le nostre soddisfazioni. È molto bello. Sono contenta di aver fatto il record italiano con queste ragazze, finalmente dopo un bel po’ di tempo. Dobbiamo continuare su questa strada”.