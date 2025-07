Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci argento anche nella 5 km dei Mondiali 2025. Johnson imbattibile

Una replica nell’isola di Sentosa. Moesha Johnson e Ginevra Taddeucci hanno dato un seguito a quanto già accaduto nel corso della 10 km femminili di questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Condizioni al limite come nelle altre giornate quest’oggi nelle acque libere del Sud-Est asiatico, ai limiti dei 31°C previsti dal regolamento, che hanno reso ancor più complicata la 5 km.

In sostanza, si è ripreso da dove si era lasciato. Johnson ha impostato il suo pilota automatico dopo poche bracciate e Taddeucci si è messa in marcamento, come il Franco Baresi dei bei tempi. Si potrebbe affermare che i piedi dell’aussie e le mani della toscana siano andate in simbiosi. Battute a parte, l’australiana e l’azzurra si sono rivelate le più forti nel passo, frazionando sempre di più il gruppo e trasformando la prova in un duello per l’oro.

Niente da fare, infatti, per le inseguitrici che si sono alternate nel tentativo di recuperare, ma la velocità imposta dalla coppia al comando è stata troppo elevata. Contrariamente a quanto è avvenuto nella 10 km, Ginevra ha cercato in tutti i modi di sorprendere Johnson, proponendo diversi cambi di rotta repentini per effettuare il sorpasso, ma l’aussie ha sempre fatto buona guardia. Un tentativo c’è stato anche all’ingresso dell’imbuto del traguardo, con la nostra portacolori che ha cercato di passare all’estremo lato destro la rivale, non avendo però sufficiente propulsione dalle gambe.

Alla fine della fiera, la 27enne oceanica si è imposta col crono di 1:02:01.30, replicando quanto fatto l’anno scorso dall’olandese Sharon van Rouwendaal (campionessa olimpica in carica) ovvero la doppietta 5-10 km ai Mondiali, a precedere di 1.00 Taddeucci e di 27.60 la giapponese Ichika Kajimoto. A completare la top-5 sono state la spagnola Maria De Valdes (+31.80) e la tedesca Celine Rieder (+32.80). Ha terminato in decima posizione l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi (+1:38.70). Taddeucci d’argento in questa prova, esattamente come Giorgia Consiglio nel 2010, quindici anni dopo. Per la fiorentina si è concretizzata una doppietta ‘argentata‘ in questa rassegna di grande rilievo.