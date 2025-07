Nuoto, Alberto Razzetti e Federico Burdisso approdano in coppia in finale nei 200 farfalla ai Mondiali

Cala il sipario anche sulle semifinali dei 200 farfalla maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Nella World Aquatics Championship Arena di Singapore Aberto Razzetti e Federico Burdisso, in gara nella seconda manche, sono scesi in vasca per cercare di qualificarsi all’ultimo atto in programma domani mercoledì 30 luglio.

Missione compiuta per entrambi gli azzurri, in finale rispettivamente con il sesto ed il settimo crono dei due round. La semifinale è stata conquistata dall’americano Luca Urlando con il crono di 1:52.84. Lo statunitense ha anticipato il canadese Ilya Kharun (1:54.43) ed il nostro Alberto Razzetti (1:54.47). Quarto posto e qualificazione in tasca anche per Federico Burdisso, autore di tre vasche all’arrembaggio. L’azzurro è riuscito comunque a resistere negli ultimi 50 metri, siglando in 1:54.87 che vale la finale mondiale.

La prima semifinale è stata invece vinta dal polacco Krzysztof Chmielewski con il crono di 1:53.61, seguito dal cinese Juner Chen, che ha siglato il tempo di 1:54.02. Terza piazza per lo statunitense Carson Foster (1:54.30), mentre completa l’elenco degli otto finalisti l’australiano Harrison Turner (1:54.94).