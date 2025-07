Niente medaglie per la 4×100 mista mixed italiana, nell’ultima finale del quarto giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Alla World Aquatics Championships Arena a Singapore, la staffetta tricolore, che aveva impressionato nel corso delle batterie, ha dovuto fare i conti con la realtà e soprattutto con gli inserimenti del resto delle compagini.

L’assenza di Thomas Ceccon, a dorso, non ha sicuramente aiutato il quartetto tricolore, lanciato da un comunque ottimo Christian Bacico a 52.78. L’inserimento poi di Nicolò Martinenghi non ha fatto quella differenza a rana che si sperava, visto lo split di 58.63 sulla falsariga di quanto nuotato da Ludovico Viberti al mattino. A conclusione Costanza Cocconcelli a farfalla (57.90) e Sara Curtis (52.88) a stile libero hanno portato al 3:42.19, ovvero la sesta piazza.

Probabilmente, per la medaglia sarebbe stato necessario Ceccon e un Martinenghi in forma, capace cioè di una frazione lanciata da 57″ per poter pensare di rivaleggiare per il podio, cosa che non si è verificata. A trionfare è stata la Russia, che ha fatto una grande differenza nelle prime due frazioni: Mirin Lifintsev ha aperto con un eccezionale 51.78 a dorso e Kirill Prigoda ha poi messo in acqua 57.56 a rana.

Hanno completato l’opera Daria Klepikova (55.97) a farfalla e Daria Trofimova (52.66) a stile libero, per un crono complessivo di 3:37.97 (record dei campionati). Alle spalle della compagine, rappresentata dalla dicitura degli atleti neutrali B per le note vicende, troviamo la Cina (3:39.99) e il Canada (3:40.90).