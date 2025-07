Quando gareggia Sara Curtis ai Mondiali di nuoto: orari 50 e 100 sl, programma, tv, streaming

Si avvicina il momento delle gare individuali per Sara Curtis ai Mondiali 2025 degli sport acquatici: l’azzurra sarà protagonista nel nuoto in corsia nelle gare dei 100 e dei 50 metri stile libero femminili. Nella prima gara sarà affiancata da Emma Virginia Menicucci, nella seconda da Silvia Di Pietro.

Per i 100 le batterie e le semifinali si disputeranno giovedì 31 luglio, mentre la finale è in programma venerdì 1° agosto. Per i 50, invece, eliminatorie e penultimo atto previsti sabato 2 agosto, infine la lotta per le medaglie si terrà domenica 3 agosto.

Tutti i turni dei 100 e dei 50 metri stile libero femminili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (solo finale 50), Sky Sport Mix (solo semifinali e finali), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Giovedì 31 luglio

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie 100m stile libero femminili (con Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.11 Nuoto, Mondiali: semifinali 100m stile libero femminili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Venerdì 1° agosto

13.02 Nuoto, Mondiali: finale 100m stile libero femminili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Sabato 2 agosto

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie 50m stile libero femminili (con Sara Curtis e Silvia Di Pietro) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.51 Nuoto, Mondiali: semifinali 50m stile libero femminili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

Domenica 3 agosto

13.18 Nuoto, Mondiali: finale 50m stile libero femminili – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (solo finale 50), Sky Sport Mix (solo semifinali e finali).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.