MotoGP, statistiche GP Germania. Si scrive Sachsenring, si legge ‘Casa Marquez’

L’undicesimo atto del Motomondiale 2025 si terrà nel weekend dell’11-13 luglio al Sachsenring, dove si disputerà la 34ma edizione de jure del Gran Premio di Germania. L’evento ha una storia complicata, anche a causa delle vicissitudini politiche che hanno interessato il Paese teutonico nell’arco del XX secolo.

Difatti, è capitato finanche di avere due GP contemporaneamente in terra tedesca, quello della Germania Ovest e quello della Germania Est! Il primo è stato decisamente più presente rispetto al secondo, ma il Sachsenring si trova proprio in Sassonia, dunque in una regione un tempo appartenente alla DDR.

Pertanto, il piccolo autodromo edificato nel cuore dell’Europa sta per ospitare il proprio 39° GP iridato. Ai dodici Gran Premi di Germania Est tenutisi fra il 1961 e il 1972 vanno aggiunti tutti i Gran Premi di Germania dal 1998 in poi. Con buona pace di Hockenheim e del Nürburgring, a fini statistici si terranno in considerazione solo i dati relativi al Sachsenring.

SACHSENRING – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (8)

Lo spagnolo ha trionfato ininterrottamente dal 2013 al 2021, firmando otto successi consecutivi (nel 2020 non si è corso a causa della pandemia).

Piloti in attività con vittorie al Sachsenring:

8 – MARQUEZ Marc (ESP) {13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2022}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

Italiani vincitori al Sachsenring:

6 – AGOSTINI Giacomo (67, 68, 69, 70, 71, 72)

2 – BIAGGI Max (2001, 2004)

4 – ROSSI Valentino (2002, 2005, 2006, 2009)

1 – BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici al Sachsenring:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

17 – HONDA (1998, 2021)

11 – MV AGUSTA (1961, 1972)

5 – YAMAHA (2001, 2022)

3 – DUCATI (2008, 2024)

1 – JAWA (1966)

1 – SUZUKI (1999)

Piloti vincitori con moto differenti:

BIAGGI Max (Yamaha 1; Honda 1)

ROSSI Valentino (Honda 1; Yamaha 3)

Record di vittorie consecutive:

8 – MARQUEZ Marc (2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position al Sachsenring:

7 – MARQUEZ Marc (ESP) {13, 14, 15, 16, 17, 18, 19}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2021}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024}

SACHSENRING – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – TORRES Jordi (ESP)

2014 – AEGERTER Dominique (SUI)

2015 – SIMEON Xavier (BEL)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BINDER Brad (RSA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2023 – ACOSTA Pedro (ESP)

2024 – ALDEGUER Fermìn (ESP)

Incredibile notare come l’unico centauro capace di ripetersi sia Marc Marquez, il quale spicca su tutti gli altri anche in ambito cadetto! Complessivamente, gli spagnoli troneggiano (8 successi su 14), con un’unica affermazione italiana. La firma è quella di Franco Morbidelli (2017).

SACHSENRING – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro (GER)

2013 – RINS Alex (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – PAWI Khairul Idham (MAL)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – MARTIN Jorge (ESP)

2019 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2021 – ACOSTA Pedro (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – ÖNCÜ Deniz (TUR)

2024 – ALONSO David (COL)

La Moto3 sta ancora aspettando il primo uomo in grado di ripetere una propria affermazione. Come in Moto2, tante vittorie spagnole e un solo trionfo italiano (Dalla Porta, nel 2019).