MotoGP, promossi e bocciati del GP Cechia 2025. I fratelli Marquez agli antipodi del giudizio!

Fine della prima parte del Mondiale di MotoGP, ora è tempo di pausa estiva. Prima di addentrarci nelle ferie, è però doveroso effettuare un ritorno sul GP di Cechia, allo scopo di individuare i promossi e i bocciati.

HORS CATEGORIE

MARQUEZ Marc (Ducati) – Non lo si inserisce più nel novero dei “promossi” perché sarebbe irrispettoso nei confronti di chi, in questo 2025, “sta portando tutti a scuola”. Lui è l’insegnante, la figura a cui fare riferimento per imparare.

PROMOSSI

BEZZECCHI Marco (Aprilia) – In questa fase della stagione si sta proponendo come il principale rivale di Marc Marquez. L’acuto di Silverstone è stato il primo lampo, poi da Assen “ha svoltato”. È salito al quarto posto nel Mondiale, è ampiamente il migliore tra chi non pilota una Ducati e la speranza è che quanto compiuto nelle ultime settimane possa rimanere l’abitudine anche nella seconda parte dell’anno.

ACOSTA Pedro (Ktm) – Il miglior weekend della stagione, uno dei migliori della carriera. Arrivano i primi podi del 2025 e certificano il talento del ventunenne iberico. Arriverà anche lui al vertice e con costanza, ha solo bisogno di una moto che gli permetta di esprimersi come merita.

ESPARGARO’ Pol (Ktm) – Tirato fuori dalla naftalina per sostituire l’infortunato Maverick Viñales, risponde presente piazzandosi nono sia nella Sprint che nel Gran Premio. È la prestazione più incisiva dopo l’incidente patito a Portimao nella primavera del 2023. Il fine settimana ceco non avrà seguito, ma il catalano si è tolto una bella soddisfazione.

BOCCIATI

MARQUEZ Alex (Ducati Gresini) – La tappa ceca è un autentico buco nell’acqua e le condizioni fisiche raffazzonate non sono un attenuante. Brno ha rappresentato un vero e proprio passaggio a vuoto, un pesantissimo zero che lo fa sprofondare a -120 dal fratello nel Mondiale, deponendo qualsiasi residua velleità iridata.

DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati VR46) – Al Sachsenring aveva raccolto poco in relazione al potenziale. A Brno non ottiene proprio niente. Finisce a terra nella Sprint ed è un fantasma nel Gran Premio. Aveva detto che l’obiettivo per la seconda parte di stagione è di lottare con le altre Ducati GP25. Diciamo che sarà chiamato al riscatto in Austria, quando riprenderanno le operazioni.