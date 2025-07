MotoGP, Marc Marquez passa Bezzecchi all’ultimo giro e vince la Sprint al Sachsenring

Marc Marquez si complica la vita in partenza con un lungo alla staccata di curva 1, ma si rende protagonista di una grande rimonta culminata con il sorpasso decisivo all’ultimo giro su Marco Bezzecchi vincendo sul bagnato la Sprint del Gran Premio di Germania 2025, in occasione dell’undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

L’otto volte campione iridato completa dunque un sabato perfetto al Sachsenring dopo la pole position mattutina (sempre sotto la pioggia), aggiudicandosi la decima Sprint dell’anno su undici disputate e facendo un ulteriore passo avanti verso la conquista di un titolo ormai sempre più in cassaforte. Lo spagnolo del team factory Ducati, scivolato attorno alla quinta posizione a causa dell’errore iniziale, è risalito progressivamente fino a raggiungere e superare Bezzecchi alla prima curva del giro conclusivo.

Ottimo risultato comunque per il romagnolo dell’Aprilia, rimasto in testa alla corsa per 14 giri su 15 e capace comunque di centrare la terza top3 consecutiva tra gare brevi e lunghe. Terzo posto per la Yamaha di un solido Fabio Quartararo, bravo a sfruttare la pista bagnata per mascherare i limiti della sua M1 resistendo nel finale agli attacchi della Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (4°). Sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia, solo 12° dopo l’11ma piazza della qualifica senza mai trovare un buon ritmo con gomme rain, mentre Franco Morbidelli è scivolato nei primi giri mentre si trovava nel gruppo dei migliori venendo poi trasportato al centro medico per degli accertamenti.

Al termine della Sprint tedesca, Marc Marquez guida la classifica generale del Mondiale con un vantaggio di 78 punti su Alex Marquez, 138 su Bagnaia, 177 su Di Giannantonio, 180 su Morbidelli, 189 su Bezzecchi, 215 su Zarco e 220 su Acosta.

CLASSIFICA SPRINT GP GERMANIA MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 22’25.747 147.3

2 9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 22’26.685 147.2 0.938

3 7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 22’30.108 146.8 4.361

4 6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 22’30.430 146.7 4.683

5 5 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 22’35.152 146.2 9.405

6 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 22’37.467 146.0 11.720

7 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 22’37.837 145.9 12.090

8 2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 22’38.094 145.9 12.347

9 1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 22’42.983 145.4 17.236

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 22’44.475 145.2 18.728

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 22’45.233 145.2 19.486

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 22’46.086 145.1 20.339

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 22’47.725 144.9 21.978

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 22’48.824 144.8 23.077

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 22’49.322 144.7 23.575

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 22’54.967 144.1 29.220

17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 22’57.180 143.9 31.433

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 23’16.445 141.9 50.698

Non classificati

21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 3’02.216 145.0 13 laps