MotoGP, Marc Marquez mette il timbro anche nel Warm UP al Sachsenring. Bagnaia ancora in difficoltà

Dopo la vittoria nella sprint, Marc Marquez lascia il suo timbro anche nel warm up domenicale. Con un asfalto del Sachsenring ancora umido, il pilota spagnolo ha firmato il miglior tempo questa mattina, fermando il cronometro sull’1’28”802, dando l’ennesima conferma di chi sia il grande favorito per la vittoria del GP di Germania, dopo anche il successo nella Sprint di ieri.

In queste condizioni climatiche il francese Johann Zarco si trova sempre a suo agio e lo ha dimostrato anche in questo warm up, concludendo veramente vicinissimo a Marquez con un distacco di appena 95 millesimi. Al terzo posto si è classificato il portoghese Miguel Oliveira, che ha accusato un ritardo di oltre sette decimi (+0.728) dallo spagnolo.

Quarto posto per la KTM di Pedro Acosta (+0.817) davanti ad Alex Marquez (+0.863) a Fabio Quartararo (+0.921). Il migliore degli italiani è stato Luca Marini, che ha concluso al settimo posto a 9 decimi (+0.928) davanti al suo compagno di squadra Joan Mir (+0.950) con le due Honda che hanno sicuramente svolto un buon warm up.

Nono posto per Marco Bezzecchi (+1.065), secondo ieri nella sprint e sicuramente tra i protagonisti della gara di oggi. In decima posizione ha concluso Francesco Bagnaia, distanziato di oltre un secondo dal suo compagno di squadra (+1.088). Si conferma purtroppo un fine settimana davvero complicato per Pecco, che deve cercare di reagire poi tra qualche ora in gara.

CLASSIFICA WARM UP GP GERMANIA MOTO GP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.802 4 7 291.8

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’28.897 4 7 0.095 0.095 287.2

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.530 5 7 0.728 0.633 289.5

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.619 6 7 0.817 0.089 288.0

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.665 7 7 0.863 0.046 291.1

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.723 6 6 0.921 0.058 288.7

7 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.730 5 6 0.928 0.007 287.2

8 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.752 7 7 0.950 0.022 289.5

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.867 6 7 1.065 0.115 291.8

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.890 7 7 1.088 0.023 291.8

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.905 6 7 1.103 0.015 289.5

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.983 5 7 1.181 0.078 286.4

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.006 3 7 1.204 0.023 288.7

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.053 7 7 1.251 0.047 283.4

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’30.866 4 7 2.064 0.813 282.7

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’31.002 7 7 2.200 0.136 292.6

17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.172 7 7 2.370 0.170 281.2

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’31.361 6 7 2.559 0.189 285.7