MotoGP, ‘guerra dei Marchi’ nel GP di Germania? Sarà Marquez contro Bezzecchi il duello per vincere oggi?

Un tempo, il Marco era la valuta tedesca. Forse è proprio questa la ragione che rende Marc Marquez così forte al Sachsenring? Scherzi a parte, ‘Marco’ è il nome del giorno, nella sua declinazione iberica e in quella nostrana. Al già citato spagnolo bisogna affiancare Bezzecchi, che ieri è andato vicinissimo a battere il fuoriclasse di Cervera nella Sprint.

Complice un errore commesso dal catalano, il riminese ha accarezzato l’idea di far saltare il banco nella gara dimezzata. C’è quasi riuscito, arrendendosi solo all’ultimo giro. È la dimostrazione di quanto margine abbia Marquez in questo tracciato, dove può permettersi di vincere una Sprint pur andando lungo alla prima staccata, ma è anche la conferma dell’accresciuta competitività di Bezzecchi, finalmente tornato ai livelli del 2023.

È molto probabile che le condizioni odierne siano le medesime di ieri, quindi bagnate. Dunque, lo scenario più verosimile è quello di assistere alla rivincita tra El Trueno de Cervera e il Bez. Il primo è il favorito, senza se e senza ma, il secondo è l’alternativa principale. Occhio però anche a Johann Zarco, brillante in qualifica e sabato vittima di un errore di valutazione (la mescola media al posteriore non ha pagato i dividendi). Il francese sarà avido di riscatto dopo una Sprint deludente.

A proposito di transalpini e a proposito di chi cercherà di migliorarsi con credenziali, vanno citati anche i due Fabio, Quartararo e Di Giannantonio, seri pretendenti al podio. Un podio che El Diablo ha calcato ieri e vorrà ripetere oggi, mentre il romano è conscio di dover capitalizzare un weekend in cui il suo potenziale è elevatissimo.

Ovviamente, si sta andando viepiù verso un Mondiale fatto di tante tappe in cui l’emozione e l’azione sono confinate alla giornata in sé. Ragionando ad ampio raggio, il titolo è sempre meno in discussione. Ieri Marc Marquez si è portato a +78 sull’acciaccato fratello Alex e a +138 sull’anonimo compagno di box, sempre meno convincente e sempre più evanescente. Francesco Bagnaia ha dimostrato di soffrire enormemente l’asfalto umido. C’è bisogno della solita metamorfosi domenicale, per vederlo protagonista, in quanto ieri è stato letteralmente un fantasma.