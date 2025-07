MotoGP, GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 luglio a Brno

Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, il Motomondiale si rimbocca le maniche in vista dell’ultima tappa prima delle vacanze estive. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, si disputerà il rientrante Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento del campionato 2025.

Si gareggerà sul tracciato di Brno e ci attende un fine settimana davvero interessante. Non solo perchè, come detto, anticiperà le vacanze estive che daranno a team e piloti tre fine settimana di riposo. Si tornerà in azione, infatti, nel weekend di Ferragosto (15-17 agosto) in concomitanza del Gran Premio d’Austria sul circuito del Red Bull Ring.

Nel weekend del GP della Cechia si inizierà venerdì 18 luglio con le FP1 delle tre classi, quindi le pre-qualifiche che andranno a definire i piloti che eviteranno la Q1. Nella giornata di sabato 19 luglio, invece, dopo le FP2 vedremo la classe regina andare in scena con le qualifiche (dalle ore 10.50), mentre la Sprint Race si disputerà come sempre alle ore 15.00. Domenica 20 luglio, quindi, sarà la volta delle gare agli orari canonici. Moto3 alle ore 11.00, classe mediana alle ore 12.15 e MotoGP alle ore 14.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio della Cechia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione, mentre su Sky Sport 1 (201) andranno in scena i momenti clou del weekend, gare comprese. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 digitale terrestre) saranno visibili qualifiche e gare delle tre classi, più la Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del weekend della MotoGP più le fasi clou delle altre classi.

PROGRAMMA GP CECHIA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 18 luglio

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-Qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-Qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-Qualifiche MotoGP

Sabato 10 luglio

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.50-13.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.15-13.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (10 giri)

Domenica 20 luglio

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gran Premio della Cechia Moto3 (16 giri)

Ore 12.15 Gran Premio della Cechia Moto2 (18 giri)

Ore 14.00 Gran Premio della Cechia MotoGP (21 giri)