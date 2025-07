MotoGP, Francesco Bagnaia: “Attendo con impazienza questa gara, posso fare molto bene qui”

Si apre oggi con la consueta conferenza stampa piloti il Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo la gara del Sachsenring, dominata da Marc Marquez, il calendario propone un nuovo test in Repubblica Ceca, sul circuito di Brno. Il GP di Cechia torna così in calendario dopo cinque anni di assenza; l’ultima edizione, nel lontano 2020, fu vinta da Brad Binder.

La classifica piloti parla sempre più spagnolo. Marc Marquez è ormai il dominatore assoluto del campionato, con ben 344 punti conquistati ed un vantaggio di 83 lunghezze dal fratello Alex. Francesco Bagnaia vede lontanissima la testa della classifica, ormai lontana 147 punti, ma il centauro della Ducati Ufficiali arriva a Brno con un buon podio ottenuto in Germania.

In conferenza stampa, Bagnaia si è così espresso in vista del GP di Cechia 2025: “Attendo con molta impazienza questa gara, anche in passato mi è sempre piaciuta, è un misto di piste molto simile al Mugello ma con frenate più forti. Con il nuovo asfalto credo che sia un circuito diverso e più difficile ma più veloce. Sarà molto divertente. Penso che la Ducati in passato è andata forte qui, saremo estremamente competitivi”.

“Credo che anche la Yamaha possa andare forte. Ci saranno lunghi rettilinei con dei grossi punti di accelerazione, penso che possiamo fare bene. Io farò tutto quello che posso, ciò che stiamo facendo negli ultimi Gran Premi sta aumentando il nostro potenziale. Se riusciamo a lavorare bene questo weekend comprendendo le condizioni meteo possiamo lottare per qualcosa in più rispetto al terzo posto”.

L’azzurro poi si è espresso sul ritorno di Jorge Martin: “Penso che dovrà ripartire dopo quello che gli è successo, ha cominciato la stagione con la caduta in Malesia ed il grosso infortunio durante i test. Poi si è fatto male di nuovo in Qatar, dopo un periodo come questo deve solo mantenere la calma e cercare di ripartire ritrovando il ritmo senza pressione e senza fretta”.