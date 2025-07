Moto3, Rueda detta il passo sull’asciutto in FP2 a Brno. Due italiani in top5, Pini 8°

Josè Antonio Rueda parte con il piede giusto nel sabato di Brno e realizza il miglior tempo assoluto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Il leader del campionato continua a dimostrare la sua superiorità sul resto del gruppo e sarà sicuramente uno dei favoriti verso le qualifiche e soprattutto la gara della domenica.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro stamattina in 2’05″421, mettendo in evidenza anche un gran passo e infliggendo un distacco di 233 millesimi al connazionale Adrian Fernandez (Team Leopard), mentre il rookie iberico Maximo Quiles si è inserito in terza piazza a 284 millesimi dalla vetta subito davanti al compagno di squadra italiano del team Aspar Dennis Foggia, quarto a 364 millesimi.

Incoraggiante anche la quinta posizione a 0.578 da Rueda di un altro azzurro, Nicola Carraro, oltre al buon ottavo posto del giovane talento toscano Guido Pini con un gap di 734 millesimi dalla testa. Più distanti gli altri centauri nostrani: 15° Stefano Nepa, 21° Riccardo Rossi e 23° Leonardo Abruzzo.

CLASSIFICA FP2 GP CECHIA MOTO3 2025

1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’05.421 11 14 224.0

2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’05.654 12 13 0.233 0.233 227.8

3 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 2’05.705 7 14 0.284 0.051 228.3

4 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 2’05.785 12 12 0.364 0.080 228.8

5 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’05.999 11 11 0.578 0.214 224.5

6 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 2’06.080 9 11 0.659 0.081 224.5

7 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2’06.087 11 11 0.666 0.007 225.9

8 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2’06.155 8 14 0.734 0.068 222.6

9 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 2’06.292 11 11 0.871 0.137 226.8

10 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 2’06.352 7 15 0.931 0.060 222.6

11 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 2’06.403 8 14 0.982 0.051 225.0

12 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2’06.403 12 12 0.982 224.5

13 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 2’06.429 4 12 1.008 0.026 223.1

14 95 Marco MORELLI ARG DENSSI Racing – BOE KTM 2’06.462 7 15 1.041 0.033 222.6

15 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’06.472 10 10 1.051 0.010 221.3

16 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2’06.495 10 10 1.074 0.023 224.5

17 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 2’06.542 7 11 1.121 0.047 227.3

18 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2’06.808 3 14 1.387 0.266 222.2

19 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.087 3 4 1.666 0.279 221.3

20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’07.092 4 13 1.671 0.005 225.9

21 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’07.364 6 13 1.943 0.272 222.2

22 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 2’07.636 6 7 2.215 0.272 219.9

23 25 Leonardo ABRUZZO ITA GRYD – Mlav Racing HONDA 2’07.647 12 12 2.226 0.011 223.1

24 48 Lenoxx PHOMMARA SWI SIC58 Squadra Corse HONDA 2’07.895 3 12 2.474 0.248 222.6