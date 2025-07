Moto2, la rientrante Brno anticipa le vacanze: avremo un’idea più chiara della classifica?

Si chiude la doppietta di metà luglio per quanto riguarda il Motomondiale. Dopo il fine settimana del Gran Premio di Germania, infatti, si proseguirà immediatamente con il Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Si tornerà a gareggiare, dopo 5 anni, sullo splendido tracciato di Brno, una delle piste sulle quali tutti vogliono correre e, soprattutto, vincere almeno una volta nella propria carriera.

In questa occasione la tappa cece sancirà anche la fine della prima parte di stagione dato che, successivamente, team e piloti andranno in ferie per tre settimane piene. Si tornerà in azione solamente nella settimana di Ferragosto con il weekend del Gran Premio d’Austria sul tracciato del Red Bull Ring. In poche parole l’attesa per il ritorno del Gran Premio della Cechia si fa sempre più elevata e, come stiamo vedendo, per diversi motivi.

In primo luogo la corsa al titolo. Quella che, fino a poche settimane fa, sembrava una corsa a due per il successo finale, ora sta tramutando in una situazione tutta da valutare. Davanti a tutti troviamo Manuel Gonzalez con 172 punti contro i 163 di Aron Canet, mentre dopo lo “zero” del Sachsenring è fermo al terzo posto Diogo Moreira con 128 punti. Alle loro spalle, tuttavia, molto bolle in pentola. Jake Dixon e Barry Baltus, per esempio, si sono portati a quota 114 punti, mentre (seppure molto distante) il successo in terra teutonica ha portato Deniz Oncu al sesto posto con 97 punti.

Come si può vedere, quindi, tutto sembra ancora portare verso un duello Gonzalez-Canet per il titolo, ma i due spagnoli devono stare molto attenti. Alle loro spalle si trovano diversi piloti pronti ad avvicinarsi se ne avranno l’opportunità. Spesso è mancata la continuità a questi inseguitori. Vedremo se, da questo punto di vista, Brno darà conferme o smentite. Sul fronte italiano, infine, Celestino Vietti vuole ripartire dal brillante quinto posto del GP di Germania, mentre Tony Arbolino deve provare a invertire un trend sempre più negativo in questo suo 2025.