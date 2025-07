Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (28 luglio): orari, tv, italiani in gara

Lunedì 28 luglio all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-2 lo schedule prevede i preliminari e le finali della gara del sincro maschile dal trampolino tre metri e il sincro femminile dalla piattaforma.

In casa Italia fari puntati sulla coppia formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che andranno a caccia della qualificazione per la finale, avendo poi come obiettivo quello di giocarsela con tutte le coppie. Un duo di grande esperienza che a livello internazionale vanta risultati consistenti, come l’argento nell’edizione 2024 dei Mondiali a Doha.

Chiaramente, replicare quella prestazione sarà cosa ardua, ma i due azzurri vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, esprimendo il meglio possibile dalle proprie rotazioni. La concorrenza sarà agguerrita, a partire dalla Cina, intenzionata a dominare come al solito la scena. Non resta che godersi lo spettacolo.

La seconda giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-2.

MONDIALI TUFFI 2025

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Ore 04.00 trampolino 3m sincro uomini – Preliminari – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211).

Ore 07.30 piattaforma 10m sincro donne – Preliminari – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Ore 10.00 trampolino 3m sincro uomini – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

Ore 12.00 piattaforma 10m sincro donne – Finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

