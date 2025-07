Mondiali nuoto 2025, il programma di domani (27 luglio): orari, tv, italiani in gara

Domenica 27 luglio, prenderanno il via i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella World Aquatics Championships Arena di Singapore la rassegna iridata terrà banco e sarà un day-1 già estremamente movimento per le prove previste dallo schedule. L’Italia, in tutto questo, vorrà recitare un ruolo da primattrice in un contesto di altissimo livello.

Saranno Sara Franceschi e Anita Gastaldi le prime a salire sui blocchetti di partenza nelle batterie dei 200 misti a partire dalle 04.02 nostrane. Una specialità in cui la canadese Summer McIntosh, primatista del mondo, vorrà monopolizzare la scena e magari andare a migliorare ulteriormente il suo primato del mondo. A seguire ci saranno Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini, che andrà a caccia della finale, Costanza Cocconcelli nelle heat dei 100 farfalla donne e, secondo le iscrizioni, Thomas Ceccon nei 50 delfino.

Giusto ricordare che il veneto nell’edizione del 2023 seppe imporsi in questa specialità, che tra l’altro a partire dal 2028 sarà alle Olimpiadi insieme a tutte gli altri stili nei 50 metri. Vedremo cosa succederà. Ambizioni poi nei 100 rana uomini in cui Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti sfideranno il top del top. A completamento del programma le 4×100 stile libero donne e uomini, con il quartetto tricolore maschile che punta a salire sul podio per la quarta edizione consecutiva dei Mondiali. Un’impresa complicata.

L’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie, prevista dal 27 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30); Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutte le gare.

MONDIALI NUOTO 2025

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 200 misti donne – Batterie

04:20 400 stile libero uomini – Batterie

04:51 100 farfalla donne – Batterie

05:11 50 farfalla uomini – Batterie

05:40 400 stile libero donne – Batterie

06:06 100 rana uomini – Batterie

06:32 4×100 stile libero donne – Batterie

06:45 4×100 stile libero uomini – Batterie

Sessione serale

13:02 400 stile libero uomini – Finale

13:13 100 farfalla donne – Semifinali

13:23 50 farfalla uomini – Semifinali

13:33 400 stile libero donne – Finale

13:49 100 rana uomini – Semifinali

14:00 200 misti donne – Semifinali

14:18 4×100 stile libero donne – Finale

14:29 4×100 stile libero uomini – Finale

AZZURRI IN GARA

Domenica 27 luglio (orari italiani)

Sessione mattutina

04:02 200 misti donne – Batterie – Sara Franceschi, Anita Gastaldi

04:20 400 stile libero uomini – Batterie – Marco De Tullio

04:51 100 farfalla donne – Batterie – Costanza Cocconcelli

05:11 50 farfalla uomini – Batterie – Thomas Ceccon

05:40 400 stile libero donne – Batterie – Nessuna italiana al via

06:06 100 rana uomini – Batterie – Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti

06:32 4×100 stile libero donne – Batterie – Sara Curtis, Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci (da confermare)

06:45 4×100 stile libero uomini – Batterie – D’Ambrosio, Zazzeri, Deplano, Frigo (da confermare)

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (batterie; dalle 13.30 semifinali/finali), RaiSport HD (dalle 13.00 alle 13.30 semifinali/finali); Sky Sport Arena (204) per batterie, semifinali e finali, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211) solo per semifinali e finali.

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport