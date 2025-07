Massimo Barbolini da record: “C’è l’impronta di Velasco, soddisfazione per due strisce vincenti”

L’Italia ha sconfitto l’Olanda nella Nations League di volley femminile e ha infilato la 26ma vittoria consecutiva, eguagliando la storica striscia di successi consecutivi firmata dalla Nazionale di Massimo Barbolini nel biennio 2007-2008. Diciassette anni fa il 60enne emiliano era il CT, ora è il vice allenatore delle Campionesse Olimpiche in supporto al Commissario Tecnico Julio Velasco.

Massimo Barbolini ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È per me una grande soddisfazione aver fatto e far parte di due gruppi che hanno messo assieme queste strisce vincenti. Due Nazionali diverse, ma molto forti e questa nello specifico allenata da Julio Velasco, ha eguagliato il record vincendo una Nations League e soprattutto la prima medaglia d’oro Olimpica della storia del volley italiano”.

Il tecnico ha proseguito: “La striscia potrebbe continuare ed essere aggiornata perché la prossima partita sarà un “in or out” alle Finals di Nations League e credo che il gruppo sia assolutamente in grado di andare avanti e riscrivere questo record. Penso che l’impronta di Julio sia determinante nel percorso intrapreso e credo che questa nazionale abbia i mezzi per andare avanti e continuare a vincere se saprà fare dell’umiltà che ne ha contraddistinto l’ultimo anno, l’arma in più per vincere ancora, non solo quest’anno ma anche in futuro”.