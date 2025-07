LIVE Universiadi 2025, risultati 21 luglio in DIRETTA: l’Italia si affida alla scherma nella sesta giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata delle Universiadi 2025. In Germania prosegue la rassegna internazionale FISU dedicata a tutti gli atleti iscritti agli atenei di tutto il mondo. Dopo le quattro medaglie di ieri l’Italia riparte dalla quinta posizione nel medagliere con 3 ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Le carte migliori in questa giornata l’Italia se le giocherà nella scherma, dove andranno in scena i tornei a squadre di fioretto femminile e spada maschile. La spedizione azzurra andrà a caccia di medaglie anche nel nuoto, con l’Italia al via di almeno quattro finali: i 100 farfalla femminili con Paola Borrelli, i 1500 stile libero femminili con Noemi Cesarano, i 50 dorso maschile con Simone Stefani ed i 200 rana femminili con Anna Pirovano e Francesca Zucca.

Entrano nel vivo i tornei di pallavolo con l’Italia impegnata nei quarti del torneo maschile, contro la Cechia, e nella semifinale femminile contro la Germania. Occhi puntati anche sulla spiaggia di Duisburg dove inizieranno i tornei di beach volley con gli esordi di Iervolino/Mancini e Ditta/Sestini. Proseguono i tornei di tennis con gli ottavi maschili e femminili con Marta Lombardini e Mariano Tammaro, poi impegnati anche insieme nell’esordio del torneo di misto.

