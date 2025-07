LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pelati sogna la medaglia nella finale del solo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti in questa importantissima Diretta LIVE del nuoto artistico con ben due finali da seguire insieme dove sono presenti degli italiani sia nella prima che nella seconda gara che decreterà chi vincerà delle bellissime medaglie. La prima finale, quella del solo tecnico maschile, avrà come protagonista per l’Italia Filippo Pelati: l’atleta azzurro classe 2007 vanta già una medaglia d’argento che ha ottenuto, proprio quest’anno, negli Europei di Funchal, in Portogallo.

Il nostro Pelati sarà il quarto ad esibirsi, con il suo esercizio che ha un coefficiente dichiarato di 29.85: l’obiettivo è fare il meglio possibile, con la speranza che, con un’ottima prestazione, si possa anche pensare ad una medaglia con lo svolgersi della gara. A mettergli i bastoni tra le ruote ci saranno, in ordine di esibizione: il russo Alexandr Maltsev con un coefficiente di 32.05, il brasiliano Bernardo Barreto con un coefficiente di 26.20, il greco Marios Kritsas con un coefficiente di 24.55, lo svedese David Martinez con un coefficiente di 26.00, il Thailandese Kantinan Adisaiributr con il coefficiente di 23.60, il britannico Ranjuo Tomblin con un coefficiente di 31.00, il cinese Muye Guo con un coefficiente di 32.65, il cileno Nicolas Campos con un coefficiente di 29.20, il kazako Eduard Kim con un coefficiente di 26.60, il messicano Diego Villalobos Carrillo con un coefficiente di 29.75, lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu con un coefficiente di 27.70 e, infine, il colombiano Gustavo Sanchez con un coefficiente di difficoltà di 29.1500

La giornata, come detto prima, non finirà qui, visto che, dopo la finale del solo tecnico, dove speriamo che Pelati possa portaci una medaglia che sarebbe davvero molto importante per tutto il movimento del nuoto artistico italiano, ci sarà spazio anche per la seconda finale di giornata, ossia quella relativa al solo tecnico femminile, dove ci presentiamo con la brava Enrica Piccoli che è riuscita a qualificarsi con l’ottavo tempo nella gara preliminare. Oltre l’azzurra, che sarà la quinta ad esibirsi con la sua routine dal coefficiente di 33.35, ci saranno, in ordine, la kazaka Karina Magrupova, la canadese Audrey Lamothe, l’olandese Marloes Steenbeek, la francese Romane Temessek, la russa Tatiana Gayday, la giapponese Moe Higa, la tedesca Klara Bleyer, l’austriaca Vasiliki Alexandri, la spagnola Iris Tio Casas, la bielorussa Vasilina Khandoshka e la cinese Xu Huiyan.

Ovviamente, OA Sport vi propone la Diretta LIVE testuale con il racconto del programma di Singapore che inizierà alle 8.00 proprio con la finale di solo tecnico maschile e che continuerà, alle 12.3o, con l’inizio della finale di solo femminile, sperando che sia Pelati che Piccoli possano fare delle ottime routine da poterci permettere il raggiungimento di una medaglia. Buon divertimento a tutti!