LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pelati/Ruggiero ci riprovano nel duo misto libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico in corso di svolgimento a Singapore. Sarà un venerdì ricchissimo di speranze per l’Italia, visto che in programma c’è il duo libero con Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, reduci dal bronzo del tecnico, e poi successivamente la finale dell’acrobatic con la squadra.

Si comincia alle ore 4.00 con i fantastici Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati, che presentano il loro tango argentino nella finale del duo libero. L’obiettivo è spingersi nuovamente sul podio dopo la strabiliante medaglia di bronzo di due giorni fa.

Le emozioni azzurre non finiranno, perchè alle 13.30 è in programma la finale dell’Acrobatic con la squadra. Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Beatrice Andina, Giorgia Macino si sono classificate al terzo posto nella fase di qualificazione e puntano a chiudere con un’altra medaglia.

Non perdetevi la diretta dell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto artistico. Si comincia alle ore 04.00. Seguire su OA Sport la diretta testuale di entrambe le gare: buon divertimento a tutti!