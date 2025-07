LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: bronzo di Pelati! Comincia il duo tecnico, attesa per Piccolo-Ruggiero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.02 SIIIIII! PRIMO POSTO PROVVISORIO PER L’ITALIA CHE CONQUISTA 285.0441

13.00 Bene! Piccola defaillance alla fine dell’ultima difficoltà, ma nel complesso è stata una routine di ottima caratura. Ora il punteggio.

13.00 Bella la sincronia nell’avvitamento, così come le verticali. Ci avviciniamo alla fine!

12.59 Bella l’idea di sfruttare il ritmo percussivo di Beyonce sull’acqua, va bene anche il terzo elemento, decisametne superiore ai preliminari. Andiamo!

12.59 Ottimo il primo elemento acrobatico, di alto profilo anche la difficoltà più importante, ovvero l’ibrido.

12.58 CI SIAMO, AMICI DI OA SPORT! E’ il momento delle nostre Enrica Piccoli-Lucrezia Ruggiero. Il loro DD è di 36.9500. FORZA RAGAZZE!

12.57 Maria Fernanda Arellano Germes-Itsmary Gonzalez Cuellar raccolgono 276.7307 e si posizionano seconde ad un’incollatura dalle neutrali A.

12.55 Buona la routine delle messicane, abili a portare a casa tutti gli elementi senza sbavature di grosso rilievo.

12.53 Problema risolto, comincia la prestazione delle messicane.

12.52 C’è un piccolo problema tecnico sulla partenza della musica.

12.51 Adesso è la volta delle messicane Maria Fernanda Arellano Germes-Itsmary Gonzalez Cuellar. Il loro DD è alto: 35.6500. Dopo ci saranno le azzurre.

12.50 Audrey Lamothe-Ximena Ortiz Montano non vanno oltre quota 236.5825, quarto posto per loro. Pesa quell’errore nell’ibrido.

12.49 C’è una review nell’ibrido delle canadesi, non perfette neanche nell’ultimo elemento presentato. Più brillanti nei preliminari, da capire se passa la difficoltà sotto investigazione.

12.47 Adesso è il turno delle canadesi Audrey Lamothe-Ximena Ortiz Montano. Il loro dd è di 35.000, lo stesso delle statunitensi

12.46 Le ucraine ottengono 272.4933 balzando al secondo posto.

12.45 Migliorate le ucraine rispetto ai preliminari. Tutti gli elementi passati comodamente a referto per loro.

12.43 Ora in vasca le ucraine Daria Moshynska-Anastasia Shmonina. La loro coach card è di 30.9500

12.41 Ghizal Akbrar-Jaime Czarkowski raccolgono 269.4309, seconda posizione per loro.

12.39 Prestazione buona per le nordamericane, una coppia che ha ancora bisogno tuttavia di attestamento. Vanno a buon fine i sette elementi pianificati, compreso il terzo, l’ibrido dal maggior valore.

12.37 Adesso per gli Stati Uniti d’America in vasca Ghizal Akbrar-Jaime Czarkowski. 35.000 il doro DD.

12.36 Daria Fedearuk-Vasilina Khandoshka ottengono 277.4267. E’ passato l’elemento incriminato in review.

12.34 Attenzione perché c’è stata una chiamata di review sul primo ibrido. Ci sarà del lavoro da fare per il pannello. Si tratta di una defaillance di non poco conto, considerato il grande valore dell’elemento in questione. Pulito il resto.

12.32 In acqua adesso le neutrali Daria Fedearuk-Vasilina Khandoshka. 36.000 il loro tecnico dichiarato. Ricordiamo che nei preliminari rallentarono la loro corsa a causa di un base mark.

12.31 Un minuto e si parte.

12.30 La difficoltà dichiarata di Piccolo-Ruggiero è di 36.900, è il punteggio più alto. Sarà una routine ambiziosa

12.28 Si spengono le luci in Arena, è in corso la presentazione della giuria. Pubblico non numerosissimo, purtroppo.

12.24 Manca poco all’inizio della gara, questa la startlist. L’Italia andrà in acqua per sesta.

1 NAA – Neutral Athlete A 36.0000

FEDARUK Daria KHANDOSHKA Vasilina

2 USA – United States of America 35.0000

AKBAR Ghizal CZARKOWSKI Jaime

3 UKR – Ukraine 30.9500

MOSHYNSKA Daria SHMONINA Anastasiia

4 CAN – Canada 35.0000

LAMOTHE Audrey ORTIZ MONTANO Ximena

5 MEX – Mexico 35.6500

ARELLANO GERMES Marla Fernanda GONZALEZ CUELLAR Itzamary

6 ITA – Italy 36.9500

PICCOLI Enrica RUGGIERO Lucrezia

7 FRA – France 35.0500

BAYANDINA Anastasia LUNEL Romane

8 ESP – Spain 36.6000

FERRE GASET Txell LLUIS VALETTE Lilou

9 JPN – Japan 36.0000

HIGA Moe SATO Tomoka

10 NAB – Neutral Athlete B 35.9500

DOROSHKO Maiia GAYDAY Tatiana

11 CHN – People’s Republic of China 35.7000

LIN Yanhan LIN Yanjun

12 AUT – Austria 36.3500

ALEXANDRI Anna-Maria ALEXANDRI Eirini-Marina

12.20 Nei preliminari a dettare legge sono state le gemelle Alexandri, uniche del lotto a scollinare oltre 305 punti raccogliendo 305.1684, distanziando di quattro lunghezze le cinesi Yanhan e Yanjun Lin, seconde classificate con 301.0933 davanti alle neutrali Mailia Doroshko-Tatiana Gayday, terze con 297.0033.

12.17 Il binomio azzurro ha dato buone risposte in occasione dei preliminari, dove ha strappato la settima piazza facendo intravedere di avere ancora un consitente margine di miglioramento. Nello specifico le azzurre hanno ricevuto una valutazione complessiva di 279.0533, con una valutazione di 163.7033 nel tecnico e di 115.3500 nell’impressione artistica.

12.15 Adesso ci concentreremo invece nell’ultima prova di questa quarta giornata: il duo tecnico femminile, dove saranno della partita anche Enrica Piccoli-Lucrezia Ruggiero.

12.12 Siamo reduci da una grande medaglia in chiave Italia. Filippo Pelati ha infatti conquistato al debutto in una rassegna iridata un bellisimo bronzo del solo libero individuale. QUI TROVATE LA NOSTRA CRONACA

12.10 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Mancano poco più di venti minuti all’inizio della gara valida per il duo tecnico femminile.

9.15 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per le 12.30, orario di inizio della prova riservata al duo tecnico femminile con Enrica Piccoli-Lucrezia Ruggiero. Grazie per aver condiviso con noi questa gioia azzurra. A più tardi!

9.14 Un plauso va fatto al neutrale Maltsev, presentatosi in acqua nelle prime battute della gara mettendo pressione a tutti gli avversari fino alla, meritata, vittoria finale. La seconda nel giro di poche ore

9.12 Lo spagnolo citato poc’anzi (piazzatosi quinto) aveva ottenuto un riscontro maggiore nell’impressione artistico rispetto a Filippo, ma l’azzurro è stato bravo a prendere il largo sul lato tecnico. Il britannico Tomblin (piazzatosi quarto) ha ricevuto invece un riscontro tecnico superiore, ma è rimasto attardato nel secondo punteggio.

9.09 Questa, quindi, la classifica finale del solo libero maschile.

Overall Rank Country Athlete Age Total Difficulty Artistic Impression Execution Penalty Points 1 NAB Aleksandr MALTSEV 30 50.0500 108.9000 120.6613 – 229.5613 2 CHN Muye GUO 17 52.3000 99.7000 120.4926 – 3 ITA Filippo PELATI 18 51.9000 98.6000 115.3850 – 213.9850 4 GBR Ranjuo TOMBLIN 19 52.5000 93.3500 117.5625 – 210.9125 5 MEX Diego VILLALOBOS CARRILLO 20 50.1000 97.6000 109.2150 – 206.8150 6 ESP Jordi CACERES IGLESIAS 20 48.7500 98.9500 103.0900 – 202.0400 7 COL Gustavo SANCHEZ 24 46.6500 99.6500 99.2525 – 198.9025 8 KAZ Viktor DRUZIN 19 47.8000 90.7500 107.1725 – 197.9225 9 CHI Nicolas CAMPOS 17 39.2000 91.1500 88.0825 – 179.2325 10 GRE Marios KRITSAS 16 40.6000 81.3000 86.4863 – 167.7863 11 SWE David MARTINEZ 17 36.2500 89.0000 75.7187 – 164.7187 12 BRA Bernardo SANTOS 25 36.3500 79.2000 73.6275 – 152.8275 13 THA Wattikorn KHETHIRANKANOK 20 30.4500 76.8000 52.9475 – 129.7475 14 CUB Jose Carlos BORGES SANCHEZ 16 14.2000 64.3500 22.3187 – 86.6687

9.07 Finisce quindi con un splendida medaglia di bronzo per l’Italia la quarta giornata dei Mondiali di nuoto artistico. La chiave della sua gara è stato superare lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias.

9.05 BRONZOOOOOOOO BRONZOOOOOO BRONZOOOOOOOOOOOO!!!! BORNZO FILIPPO PELATIIIIII, BRONZO FILIPPO, BRONZO ITALIAAAAAAAAAAAAA! Il colombiano non va oltre la settima piazza ottenendo 198.9025

9.04 Non diciamo nulla, Amici di OA Sport. Attendiamo solo il responso da parte dei giudici. Di primo acchito, la prestazione dell’azzurro è stata DI GRAN LUNGA superiore. E aveva anche un tesoretto di quattro punti sul lato tecnico. Aspettiamo.

9.04 Non c’è la stessa altezza sulla verticale rispetto a Filippo, ma il colombiano presenta comunque una buona pulizia nelle difficoltà malgrado una nuotata più pesante. Passano tutti gli elementi dell’atleta, affaticato nell’ultima parte del layout inclinandosi sulla linea.

9.02 Ecco il colombiano Gustavo Sanchez. La sua coach card è più bassa rispetto a quella di Filippo: 46.6500, siamo sull’ordine dei quattro punti.

9.00 Muye Guo conquista come prevedibile 220.1926, balzando così al secondo posto. Ma lo sapevamo. Filippo Pelati adesso è terzo, e c’è un solo atleta che ancora deve scendere in acqua.

8.59 Buona la routine del cinese, energico e di grande controllo durante i sei elementi. Da menzionare anche la pulizia delle difficoltà presentate.

8.57 Adesso si prende la scena il cinese Muye Guo, il quale presenta una difficoltà di entrata complessiva di 52.3000. Ma non è tanto a lui che dobbiamo guardare. Dobbiamo concentrarci sull’ultimo atleta, Gustavo Sanchez, che performerà subito dopo l’asiatico.

8.56 Ranjuo Tomblin non va oltre quota 210.9125! FILIPPO RESTA AL SECONDO POSTO. Mancano due atleti. Sono momenti di altissima tensione, Amici di OA Sport.

8.54 Buona altezza e velocità, thrust forse leggermente inferiori a quelli presentati da Filippo. Ma sono due routine speculari. La palla passa ai giudici, Amici di OA Sport.

8.52 Concentriamoci sul britannico Ranjuo Tomblin, bronzo agli Europei. La sua DD è leggermente superiore a quella di Pelati: 52.5000.

8.51 Non paga la strategia di Viktor Druzin che ha provato a confezionare una coach card elevatissima. 197.9255 per lui, quinto posto provvisorio. Filippo Pelati resta al secondo posto. Mancano tre atleti.

8.50 Attenzione perché il kazako ottiene un semaforo rosso nel quarto elemento a causa di un grande errore, dove c’è stato un vuoto di sceneggiatura. Lieve incertezza anche nel finale.

8.48 Adesso è l’ora di Viktor Druzin. Alta la sua coach card: 54.000, la più elevata di tutta la gara.

8.47 Diego Villalobos Carillo raccoglie 206.8150, e si piazza quindi dietro Filippo Pelati. Buone notizie in casa Italia. Ma mancano quattro avversari alla fine.

8.45 Prova davvero simile a quella di Pelati per il messicano, il quale ha accusato leggera fatica nella sezione finale della routine. Anche per lui percorso netto, buona tecnica e grande espressività.

8.43 Fari puntati su Diego Villalobos Carillo, già bronzo nel tecnico. Coach card speculare a quella di Filippo, anche se leggermente più bassa: 50.100.

8.42 FILIPPO PELATI guadagna 213.9850 e si porta provvisoriamente in seconda posizione dietro Maltsev. Adesso vediamo come risponderanno gli ultimi atleti.

8.41 BENE COSI’! Davvero belle le verticali dell’azzurro che, oltre ad un tecnico di pregevole fattura, porta in acqua anche una grande espressività. Filippo ha nuotato bene tecnicamente in tutti gli elementi. Con questa routine si può provare l’attacco.

8.39 Adesso concentriamoci, Amici di OA Sport. Sta per cominciare la prova di Filippo Pelati! “The devil” il tema della sua routine. Il suo DD è di 51.5000, il più alto fino a questo momento. FORZA FILIPPO

8.38 Lo spagnolo conquista 202.0400 e si piazza al momento al secondo posto.

8.36 Molto rapida l’esecuzione degli elementi e grande cura anche nell’impressione artistica, leitmotiv del lavoro iberico in questo periodo. Punto forte della routine certamente il primo ibrido, quello dal maggiore valore.

8.34 Adesso attenzione allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias. La sua difficoltà dichiarata è di 48.7500. Si tratta di un atleta davvero interessante. Dopo ci sarà il nostro Filippo Pelati!

8.33 Marios Kristas raccoglie 167.7863 ed il terzo posto provvisorio, confermando quanto di buono visto nella competizione del tecnico.

8.32 Termina la prestazione dell’ellenico, ancora sedicenne dunque con tanta strada ancora da fare. Percorso netto per lui che mette a referto i sei elementi.

8.30 Adesso in acqua il greco Marios Kristas. 40.6000 il suo DD. Tra pochissimo sarà la volta di Filippo Pelati.

8.29 Nicolas Campos conquista 179.2325, score valido per la seconda posizione. C’è un basemark.

8.27 Si conclude la performance del cileno, artefice di una routine in cui ha ben distribuito gli elementi tecnici, presentandoli con energia. C’è però una review in prima chiamata sull’ultimo ibrido.

8.26 Adesso è la volta di Nicolas Campos dalla Cina. La sua difficoltà dichiarata è di 48.000. Si alza quindi la posta in gioco.

8.25 David Martinez si aggiudica 164.7187 e si piazza al secondo posto provvisorio!

8.24 Di buona caratura la routine del nordico, soprattutto nei cambi di direzione. Bravo a sfruttare il suo più grande pregio, ovvero la mobilità articolare. Anche lui porta a casa tutti gli elementi pianificati. Estensione ed elevazione da migliorare, ma siamo davanti ad un grande prospetto.

8.22 Adesso in acqua lo svedese David Martinez. Difficoltà dichiarata leggermente più bassa rispetto al thailandese: 36.2500.

8.21 Wattikorn Khethirankanok raccoglie 129.7475 e si accomoda al terzo posto. Grande soddisfazione al kiss&cry.

8.19 Si conclude la prova del thailandese che riesce a non prendere alcun basemark.

8.17 Adesso in acqua c’è il thailandese Wattikorn Khethirankanok. La sua coach card è di 30.4500, vicina quindi a quella del brasiliano che ha cominciato la gara.

8.16 Aleksandr Maltsev schizza in testa alla classifica e guadagna 229.5613. Questo è il nuovo punteggio da battere.

8.14 Grande estensione, leggerezza, linee di alto profilo, sincronia con la musica anche in apnea. Un fuoriclasse, così come è sempre stato. Grande prova del russo, solo leggermente impreciso in alcune parti. Aspettiamoci un grande punteggio. Ha preferito non alzare la posta e non rischiare puntando anche sull’impressione artistica.

8.12 Adesso attenzione al primo big. Stiamo parlando di Aleksandr Maltsev, nuotatore neutrale russo vincitore della prova del tecnico. Alta la sua difficoltà dichiarata: 50.000

8.11 Jose Carlos Borges Sanchez raccoglie 86.6687, c’è una penalizzazione su una difficoltà. L’atleta ovviamente si piazza al secondo posto.

8.10 Buona occasione di crescita per il sedicenne cubano, il quale completa la sua prova con tutti gli elementi andati a referto. Non grande qualità ed estensione da migliorare. Ma ogni percorso è fatto da piccoli passi.

8.07 La gara prosegue con il cubano Jose Carlos Borges Sanchez. Per lui una difficoltà dichiarata bassa: 16.6000.

8.06 Bernando Santos ottiene un punteggio complessivo di 152.8275. Nessun basemark per lui.

8.04 Review per il terzo ibrido del brasiliano, passano gli altri cinque. Termina la prova di Santos

8.02 Si parte! Sta per entrare in acqua il brasiliano Bernando Santos. 363500 il suo tecnico di base.

8.01 Intanto sono arrivate le coach card. Pelati avrà un tecnico di base di 51.9000.

8.00 Questo intanto il medagliere aggiornato

Open Water events are done and the medal table is heating up at #AQUASingapore25!

Germany leads with a flawless 4️⃣ golds, while Australia is close behind with 4 total medals. Who will top the table as the championships continue?

7.59 Si spengono le luci in Arena! Sta per cominciare la prima finale di questa giornata!

7.58 Ricordiamo che la finale del duo tecnico si svolgerà alle 12:30.

7.55 Ci siamo, manca pochissimo all’inizio della gara, previsto per le 8:02. Sale la tensione a Singapore!

7.53 Intanto nella primissima mattina italiana si sono disputati i preliminari del programma tecnico a squadre, dove l’Italia si è aggiudicata il pass per la Finale, strappando il quarto posto. QUI TROVATE LA NOSTRA CRONACA

7.51 Ricordiamo che per Pelati si tratta della prima rassegna iridata nella massima categoria. Ogni singolo frammento di questa competizione rappresenta per lui un momento, importantissimo, di crescita.

7.49 Questo l’elenco degli iscritti alla finale del libero maschile solo.

Overall Rank Country Athlete Age BRA Bernardo SANTOS 25 – – – – – – CUB Jose Carlos BORGES SANCHEZ 16 – – – – – – NAB Aleksandr MALTSEV 30 – – – – – – THA Wattikorn KHETHIRANKANOK 20 – – – – – – SWE David MARTINEZ 17 – – – – – – CHI Nicolas CAMPOS 17 – – – – – – GRE Marios KRITSAS 16 – – – – – – ESP Jordi CACERES IGLESIAS 20 – – – – – – ITA Filippo PELATI 18 – – – – – – MEX Diego VILLALOBOS CARRILLO 20 – – – – – – KAZ Viktor DRUZIN 19 – – – – – – GBR Ranjuo TOMBLIN 19 – – – – – – CHN Muye GUO 17 – – – – – – COL Gustavo SANCHEZ 24 – – – – – –

7.45 C’è attesa per Filippo Pelati, reduce dalla buona sesta posizione strappata in occasione della specialità tecnica. L’azzurro non parte con i favori del pronostico, ma ha le carte per dire la sua.

7.43 Saranno due le prove a cui assisteremo quest’oggi: la finale del libero individuale maschile, dove sarà della partita il nostro Filippo Pelati, e quella del duo tecnico femminile, con in lizza il duo Piccoli-Ruggiero.

7:40 BUONGIORNO, AMICI DI OA SPORT! Mancano venti minuti all’inizio della gara!

Amici ed Amiche di OA Sport Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata valida per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto artistico, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la World Aquatics Championship Arena di Singapore. Sarà un day-4 molto importante per i colori azzurri, in quanto l’Italia cercherà di sbloccare il medagliere destreggiandosi in due prove tutt’altro che semplici.

Le ostilità si apriranno alle 8:00 italiane, orario di inizio della finale dedicata al solo libero maschile, dove i riflettori saranno puntati su Filippo Pelati, reduce dalla sesta piazza raccolta in occasioni della competizione tecnica e motivato a brillare al suo primo Mondiale, seppur non recitando il ruolo da principale pretendente per la top 3.

Alle ore 12:30 invece partirà il segmento dedicato al duo tecnico femminile, in cui a farsi spazio sarà il binomio formato da Enrica Piccoli-Lucrezia Ruggiero, comportatesi benissimo in occasione dei preliminari, in cui hanno strappato un’ottima settima piazza dimostrando di avere ancora margine di crescita malgrado tante avversarie attrezzate.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata valida per i Campionati Mondiali 2025 di nuoto artistico. Routine dopo routine, elemento dopo elemento, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 8:00 con la prova del libero maschile. BUON DIVERTIMENTO!