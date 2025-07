Nuoto artistico, convincente eliminatoria per l’Italia nel tecnico della squadra dei Mondiali 2025: azzurre in finale

Lunga e appassionante fase eliminatoria andata in scena nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, teatro delle prove del nuoto artistico in questi Mondiali delle specialità acquatiche. La danza in vasca nel day-4 ha previsto nella nottata italiana il programma tecnico della prova a squadre e l’Italia ha risposto presente in maniera convincente.

Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice e Valentina Bisi hanno proposto una routine il cui tema è stato “Queen of the Night“. Accompagnate dalla nota canzone Sweet Dreams degli Eurythmics, combinata con una cover profonda a simbolizzare trasformazione e rinascita, le azzurre hanno voluto proporre un esercizio diverso rispetto ai canoni a cui hanno abituato, in cui la creatività nei movimenti è stata la caratteristica principale.

Una novità che, a quanto pare, ha dato i suoi frutti. L’Italia, infatti, ha chiuso al quarto posto nell’overall con il punteggio complessivo di 278.9798: grado di difficoltà pari a 47.9500, 110.0250 nell’impressione artistica e 168.0508 nell’esecuzione. Un ottimo indicatore in vista della finale che si disputerà domani alle 12.32 italiane.

Nelle prime tre posizioni della graduatoria troviamo le squadre favorite. La Cina è stata la migliore, concludendo la propria routine con 306.2460, l’unica a infrangere il muro dei 300 punti. Alle sue spalle hanno concluso la squadra neutrale B (Russia) con 295.4633 e la Spagna con 288.4091.