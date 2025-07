L’ascesa di Giada Carmassi: “Ero un’atleta a pezzi. Il record italiano un punto di partenza: non mi pongo limiti”

Una rinascita sportiva arrivata oltre i trent’anni. Storia particolare quella di Giada Carmassi, classe 1994, che quest’anno è esplosa a livello italiano ed internazionale andandosi a prendere a Stoccolma un clamoroso record italiano sui 100 ostacoli con il tempo di 12”69. Per lei ovviamente anche il pass per i Mondiali di Tokyo. L’azzurra è stata intervistata nella consueta rubrica Sprint Zone.

Sul record italiano: “Mi aspettavo di potermi migliorare perchè stavo facendo dei bellissimi allenamenti, c’erano tutte le carte in regola per andare forte. Nella nostra gara però si sbaglia una virgola ed il tempo non viene fuori. L’obiettivo era avvicinare il record italiano, ma ho fatto una gara quasi impeccabile e per la prima volta ho visto un sei sul mio tempo. È un qualcosa di importante, non è un punto d’arrivo, ma è un trampolino di lancio. Non mi faccio neanche più scaricare da una buona prestazione, ma guardo già alla gara dopo. Ho tantissima voglia di migliorarmi ancora”.

La storia di Carmassi: “Sono molto affezionata a questa storia perché, contrariamente a quanto si pensi, anche se ci sono stati tanti momenti no, resto molto legata al mio passato che mi ha suscitato tanta voglia di andare avanti. Nelle categorie juniores ho ottenuto i primi risultati buoni, ho corso 13”32 nel 2015. A fine 2016 ho deciso di entrare nel Gruppo Sportivo dell’Esercito trasferendomi a Roma. È stata un’esperienza molto particolare, sul momento pensavo fosse tutto quello che sognavo. Purtroppo io non ero pronta a fare questo salto di allenamenti di quel tipo e non ho raggiunto i risultati che pensavo. A fine 2018 sono uscita dal gruppo ed ho deciso di andare a lavorare nell’Esercito e per passione ho continuato ad allenarmi. Nel 2018 ho conosciuto il mio attuale ragazzo che è di Padova, ho avuto la possibilità di conoscere suo papà che è il mio attuale allenatore. Sfruttavo l’occasione nel farmi allenare da suo papà, ma io a quei tempi ero un’atleta a pezzi, nessuno credeva più in me. Non riuscivo però a pensare alla mia vita senza atletica. Abbiamo iniziato un percorso che è iniziato 2019 ed è durato fino ad oggi, dove passettino dopo passettino sono migliorata. Ho trovato un feeling perfetto con il mio allenatore, questa sorta di serenità ed equilibrio ha fatto sì che avessi la costanza per essere in pista al 100%”.

L’anno scorso la qualificazione sfiorata alle Olimpiadi di Parigi: “È stato un anno veramente particolare. Fino all’inizio della stagione non avrei mai pensato di qualificarmi. Ho fatto delle belle gare, ho acquisito dei bei punti ranking. Fino alla penultima giornata prima della chiusura ero trentottesima e passavano le prime quaranta. Il giorno dopo in Giappone hanno corso e sono rimasta a casa per pochissime posizioni. Sarebbe stato un sogno, ma a me piacciono molto le sfide e sono super stimolata dal fatto che ho ancora degli anni a disposizione e dovrò arrivare a Los Angeles”.

Ai Mondiali di Tokyo il pass è già arrivato: “Per una volta posso disputare un appuntamento importante senza lo stress di dovermi qualificare. Non dovrò fare molte gare e agosto lo posso utilizzare per finalizzare al meglio i Mondiali”.

L’obiettivo per i Mondiali: “La semifinale. Mi piace essere molto realista, poi vediamo quello che succede. Io sono pronta e non mi pongo limiti. So che può succedere qualunque cosa”.