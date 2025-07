Jonathan Milan può diventare il secondo italiano a vincere la maglia verde al Tour. Tappa di domani quasi decisiva

La maglia verde resiste sulle spalle di Jonathan Milan. Non c’è stato l’atteso sorpasso di Tadej Pogacar nella sedicesima tappa del Tour de France, con lo sloveno che non è riuscito a vincere sul Mont Ventoux, terminando solamente in quinta posizione. Lo sloveno non ha recuperato sulla fuga, conclusa con la vittoria del francese Valentin Paret-Peintre davanti all’irlandese Ben Healy, al colombiano Santiago Buitrago e al belga Ian Van Wilder, che hanno sicuramente tolto punti importanti allo sloveno.

Quella di domani sarà assolutamente una tappa fondamentale per Jonathan Milan, anche perchè è probabilmente l’ultima occasione per i velocisti di poter lottare per la vittoria. Sul traguardo di Valence ci sarà molto probabilmente volata con una lotta tra gli sprinter rimasti ancora in corsa. Dovrebbe esserci duello tra Tim Merlier e Jonathan Milan, che sono assolutamente i due grandi favoriti, con il belga che finora ha sempre battuto l’azzurro quando si sono trovati uno contro l’altro.

Nella tappa di domani sarà davvero molto importante anche stare attenti ai possibili ventagli che potrebbero crearsi soprattutto nella parte finale. Milan e la Lidl-Trek dovranno farsi trovare pronti e quindi restare sempre nelle posizioni di vertice del gruppo. L’obiettivo è anche quello di evitare che l’eventuale fuga prenda troppo margine, con i compagni di Milan chiamati sicuramente ad uno sforzo extra per evitare qualsiasi rischio.

Al momento in classifica Milan ha 251 punti ed ha un vantaggio di solo 11 punti su Tadej Pogacar. Lo sloveno domani dovrebbe prendersi una giornata di pausa, ma nelle giornate successive fa davvero paura. La maglia gialla potrebbe vincere prima a Courchevel e poi a La Plagne, ma anche l’ultima tappa di Parigi è disegnata in maniera differente in passato e Pogacar potrebbe anche togliersi la soddisfazione di vincere nella capitale francese.

Milan è quasi obbligato a farsi trovare pronto anche nelle tappe di montagna, soprattutto all’inizio dove ci sono i traguardi intermedi, con la speranza di entrare nella fuga con l’unico obiettivo di conquistare punti allo sprint dopo pochi chilometri. Non sarà facile battere Pogacar, ma Milan vuole fare la storia, diventando il secondo italiano di sempre a vincere la maglia verde, con l’Italia che attende questo traguardo dal 2010, quando a salire sul podio a Parigi fu Alessandro Petacchi.