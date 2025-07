Jonathan Milan, per la maglia verde manca soltanto la matematica: i punti in palio e cosa serve

Jonathan Milan ha ormai conquistato la maglia verde al Tour de France, ma manca ancora la matematica certezza prima di festeggiare sul podio a Parigi. Il velocista friulano svetta in testa alla classifica a punti con 352 punti e può fare affidamento su 80 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar (272), quando al termine mancano soltanto due tappe ci sono sul tavolo 120 punti.

Il padrone incontrastato di questa edizione della Grande Boucle indossa la maglia gialla ed è lanciato verso il poker, portare a casa anche questo altro prestigioso riconoscimento potrebbe anche stuzzicarlo se il divario fosse contenuto ma ormai non c’è più spazio e Jonathan Milan è davvero a un passo dal raggiungere un traguardo di enorme caratura agonistica, inseguito sempre dai migliori sprinter del mondo e che soltanto Franco Bitossi e Alessandro Petacchi hanno fatto loro tra gli italiani.

L’alfiere della Lidl-Trek non avrà difficoltà a raggiungere Parigi, visto che le grandi montagne sono alle spalle e il timore del tempo massimo è ormai un lontano ricordo. Per la matematica non ci saranno problemi: il successo nella ventesima tappa vale 30 punti e quello nell’ultima frazione ne assicura 50, ci saranno anche due sprint intermedi da 20 punti ciascuno ma Pogacar non si dannerà l’anima. La garanzia potrebbe già arrivare domani: al traguardo volante di La Chaux-du-Dombier dopo 72,5 km dovrebbero transitare i fuggitivi di giornata e poi all’arrivo di Pontarlier ci dovrebbe essere gloria per qualche attaccante.