Classifica Tour de France 2025, diciannovesima tappa: Vingegaard guadagna 2” su Pogacar

La diciannovesima tappa del Tour de France è stata in parte ridisegnata a causa di un’epidemia veterinaria e il tracciato dell’attesissima frazione alpina si è rivelato un po’ più morbido: soltanto 93 km da percorrere, soltanto il Col du Pr e il Cormet de Roseland da scalare prima dell’arrivo in salita a La Plagne (19,4 km al 7,2% di pendenza media). Si trattava dell’ultima giornata di montagna alla Grande Boucle, ma purtroppo lo spettacolo non è stato spumeggiante.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Florian Lipowitz sono giunti insieme ai duecento metri dal traguardo, poi il danese ha cercato l’allungo ed è riuscito a mettere il naso davanti allo sloveno sulla linea dell’arrivo. Uno sprint vano visto che la vittoria è andata all’olandese Thymen Arensman, che ha conservato un paio di secondi di margine sulle due grandi stelle in terra transalpina. Vingegaard ha guadagnato un paio di secondi su Pogacar grazie agli abbuoni, ma poco cambia in ottica graduatoria.

Pogacar indossa la maglia gialla con un vantaggio di 4’24” su Vingegaard. Il tedesco Florian Lipowitz occupa la terza piazza a 11’09” da Pogacar e ha messo in cassaforte il podio, visto che ha un margine di 1’03” sul britannico Oscar Onley. Di seguito la classifica generale del Tour de France 2025 al termine della diciannovesima tappa. Domani (sabato 26 luglio) andrà in scena la ventesima e penultima frazione: 184 km da Nantua a Pontarlier, giornata mossa ideale per gli attaccanti e per le fughe ma che non dovrebbe stuzzicare la fantasia degli uomini in lizza per il podio.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (al termine della diciannovesima tappa)

1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 48″ 69:41:46

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 28″ 4:24

3 3 – Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 11:09

4 4 – Onley Oscar Team Picnic PostNL 4″ 12:12

5 6 ▲1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 17:12

6 8 ▲2 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 20:14

7 7 – Vauquelin Kévin Arkéa – B&B Hotels 22:35

8 5 ▼3 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 25:30

9 9 – Healy Ben EF Education – EasyPost 20″ 28:02

10 10 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 10″ 34:34