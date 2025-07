WTA Montreal 2025, Bouchard rimanda il ritiro. Bronzetti rimonta, bene Raducanu e Osaka

Si vanno quasi a completare i match di primo turno del WTA 1000 di Montreal. C’era attesa soprattutto per quello che poteva essere l’ultimo match della carriera di Eugenie Bouchard ed invece la canadese ha rimandato il ritiro, vincendo in tre set sulla colombiana Emiliana Arango con il punteggio di 6-4 2-6 6-2. Per Bouchard ora ci sarà la sfida con la svizzera Belinda Bencic, con la canadese che ha dichiarato scherzosamente che in caso di vittoria del torneo non si ritirerà.

Bella vittoria in rimonta da parte di Lucia Bronzetti, che riesce a superare l’americana Elizabeth Mandlik, figlia d’arte (la madre è Hana Mandlikova, quattro Slam e numero 3 al mondo in epoca Navratilova-Evert) in tre set con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Adesso la riminese se la vedrà la danese Clara Tauson, numero 16 del seeding.

Buona la prima per Emma Raducanu e Naomi Osaka. La britannica ha superato brillantemente la rumena Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-2 6-4; mentre la giapponese ha sconfitto la canadese Ariana Arseneault per 6-4 6-2.

Successo davvero sofferto da parte della greca Maria Sakkari, che ha sconfitto la canadese Carson Branstine con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 di quasi due ore e mezzo di gioco. Bella vittoria anche per la croata Antonia Ruzic, che ha sconfitto in rimonta la russa Anastasia Potapova per 2-6 7-5 6-0.

RISULTATI WTA MONTREAL 2025

Siegemund (GER) b. Maria (GER) 7-5 6-7 7-6

Guo (CHN) b. Putintseva (KAZ) 6-3 6-3

Rakhimova (RUS) b. Cross (CAN) 4-6 6-3 6-2

Starodubtseva (UKR) b. Wang (CHN) 7-6 6-4

Blinkova (KAZ) b. Dolehide (USA) 6-4 6-1

Raducanu (GBR) b. Ruse (ROU) 6-2 6-4

Lys (GER) b. Jeanjean (FRA) 6-0 6-4

Bouzkova (CZE) b. Uchijima (JPN) 6-2 7-6

Sun (CHN) b. Cirstea (ROU) 6-3 7-5

Osaka (JPN) b. Arseneault (CAN) 6-4 6-2

Zarazua (MEX) b. Boulter (GBR) 1-6 6-4 7-6

Bronzetti (ITA) b. Mandlik (USA) 4-6 7-6 6-2

Sevastova (LAT) b. Tomljanovic (AUS) 6-3 3-6 6-4

Bouchard (CAN) b. Arango (COL) 6-4 2-6 6-2

Ruzic (CRO) b. Potapova (RUS) 2-6 7-5 6-0

Sakkari (GRE) b. Branstine (CAN) 6-2 3-6 7-5