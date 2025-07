Italia-Scozia oggi, Test Match rugby femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Inizierà venerdì alle ore 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana contro la Scozia la corsa dell’Italia femminile verso la Rugby World Cup 2025 che si disputerà da fine agosto in Inghilterra. Un’amichevole di alto livello contro un’avversaria che le azzurre conoscono bene, essendo una tradizionale sfida del Sei Nazioni.

Per il primo test contro le scozzesi coach Roselli ha scelto una formazione che vede una prima linea formata da Maris, Vecchini e Seye, con Duca e Fedrighi in seconda linea, Sgorbini, Veronese e la Capitana, Elisa Giordano, in terza. Mediana affidata a Sofia Stefan ed Emma Stevanin, i centri saranno Sara Mannini e Michela Sillari, mentre il triangolo allargato sarà formato da Alyssa D’Incà, Aura Muzzo e Francesca Granzotto. Le ritrovate Alessia Pilani e Ilaria Arrighetti partiranno dalla panchina, dove ci saranno anche Desiree Spinelli, Silvia Turani, Sara Tounesi, Alia Bitonci, Veronica Madia e Beatrice Rigoni.

La partita tra Italia e Scozia si giocherà venerdì allo Stadio Zaffanella di Viadana dalle ore 19:30. Sarà possibile seguirla indiretta streaming su diretta su Federugby.it e Rugbypass.tv.

CALENDARIO ITALIA – SCOZIA

Venerdì 25 luglio

Ore 19:30 Italia-Scozia – Diretta streaming su Federugby.it

PROGRAMMA SUDAFRICA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming: Federugby.it, Rugbypass.tv