Volley, l’Italia sfiderà il Brasile in finale di Nations League. Gabi risolutrice nella maratona col Giappone

L’Italia affronterà il Brasile nella finale della Nations League 2025 di volley femminile, che andrà in scena domenica 27 luglio (ore 20.00) alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). Le Campionesse Olimpiche hanno regolato le padrone di casa con il massimo scarto e difenderanno il trofeo conquistato dodici mesi fa, fronteggiando le sudamericane, uscite vittoriose da un’autentica maratona contro il Giappone.

Le verdeoro si sono imposte con il punteggio di 3-2 (23-25; 25-21; 25-18; 19-25; 15-8) al termine di un confronto tiratissimo prolungatosi oltre le due ore di gioco: la Nazionale che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi 2024 ha saputo rimontare in seguito a un primo set perso in volata, si è portata in vantaggio ed è poi stata trascinata al tie-break, dove ha dominato in lungo e in largo contro delle avversarie ormai allo stremo delle energie dopo il successo contro la Turchia.

La miglior fase offensiva, un servizio più ficcante e un maggior cinismo nei momenti cruciali hanno avuto la meglio contro la difesa esasperata e la precisione tipica della compagine asiatica. Le ragazze del CT Zè Roberto proveranno a interrompere la striscia di 28 successi consecutivi aperta dalla nostra Nazionale, che ha perso l’ultima partita proprio contro le verdeoro (1° giugno 2024 al tie-break) e che ha regolato le sudamericane al Maracanazinho durante la fase preliminare poche settimane fa (ma non c’era Gabi).

A fare la differenza sono state la grande stella Gabi (25 punti) e l’altra schiacciatrice Julia Bergmann (24 punti), in doppia cifra anche le centrali Julia (13 punti, 4 muri) e Diana (12, 5 stampatone), mentre l’opposto Rosamaria Montibeller ha chiuso con 9 punti all’attivo. Al Giappone non sono bastate le arcigne attaccanti Wada (20), Ishikawa (19) e Yoshino (14): dovranno accontentarsi di fronteggiare la Polonia per il terzo gradino del podio nella competizione internazionale itinerante che fa da trampolino verso i Mondiali.