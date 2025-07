IMPRESA COLOSSALE! Luca Curatoli sconfigge il leggendario Szilagyi ed approda in semifinale ai Mondiali di sciabola!

L’Italia si sblocca ai Mondiali di scherma a Tbilisi. Arriva la prima medaglia azzurra in questa rassegna iridata ed il merito è di Luca Curatoli, che festeggia al meglio il suo compleanno, raggiungendo la semifinale dopo una strepitosa vittoria nei quarti di finale con l’ungherese Aaron Szilagyi. Si tratta della seconda medaglia individuale della carriera in un Mondiale per il campano, che aveva già vinto un bronzo a Budapest nel 2019.

Il cammino di Curatoli è cominciato al primo turno con la vittoria sul britannico Jonathan Webb con il punteggio di 15-13. Successivamente è arrivato il 15-6 sul cinese Lin Xiao e poi negli ottavi il successo sull’ungherese Krisztian Rabb per 15-7. Il capolavoro è poi arrivato nei quarti di finale, dove il campano si è superato contro il leggendario Szilagyi, affermandosi per 15-12.

Si ferma ad un passo dal podio invece Pietro Torre. Una bella prestazione in questi Mondiali per il toscano, che aveva battuto negli ottavi il tunisino Fares Ferjani per 15-13, prima di fermarsi nei quarti per mano dell’egiziano Ahmed Hesham con il punteggio di 15-8. Fuori ai sedicesimi, invece, Michele Gallo, battuto dall’ungherese Rabb per 15-7; mentre Matteo Neri è stato sconfitto al primo turno dal cinese Lin per 15-14.

Adesso in semifinale Curatoli se la vedrà con il francese Jean-Philippe Patrice, che ha vinto il derby con il connazionale Remi Garrigue all’ultima stoccata per 15-14. Nella parte alta del tabellone, invece, sogna il pubblico di casa con Sandro Bazadze, che affronterà Ahmed Hesham.