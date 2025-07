GTWC Europe, si torna a Misano. BMW sfida Ferrari, Porsche e Mercedes, c’è Valentino Rossi

Dopo una meritata pausa e la 24h di Spa vinta da Lamborghini, il GT World Challenge Europe Powered by AWS torna in Italia per il tradizionale evento valido per la Sprint Cup a Misano Adriatico. BMW si contende il primato contro Porsche, Mercedes e Ferrari, all’attacco in casa soprattutto con la Rossa n. 51 di Alessio Rovera/Vincent Abril.

L’auto di AF Corse – Francorchamps Motors compare nella classe PRO insieme alla gemella n. 50 di Arthur Leclerc e Thomas Neubauer. Le vetture di Maranello inseguono BMW e WRT che dopo due round conduce la classifica Sprint Cup con Kelvin van der Linde e Charles Weerts.

Il sudafricano ed il belga, leader anche della graduatoria assoluta del GT World Challenge Europe (Endurance + Sprint), vantano dopo quattro corse 37.5 punti contro i 33p della Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Muller ed i 32.5p della Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel.

Il weekend che ci apprestiamo a vivere in Romagna vedrà il ritorno in azione di Valentino Rossi ad una sola settimana dalla disputa della 6h di San Paolo del FIA World Endurance Championship. L’italiano, protagonista extra dello schieramento come accaduto a Spa alla 24h di fine giugno, guiderà la BMW n. 46 WRT con lo svizzero Raffaele Marciello e proverà a replicare i suGTccessi ottenuti nel 2023 e nel 2024 sempre in coppia con Maxime Martin.

Sabato race-1 alle 20.15, mentre domenica la seconda corsa è prevista alle 14.45. Come sempre l’evento avrà una durata di sessanta minuti con cambio obbligatorio a metà gara.