GTWC Europe, McLaren in pole per gara-2 davanti a Marciello/Rossi

La McLaren n. 59 del team Garage 59 ha firmato la pole position per race-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup grazie ad un giro perfetto da parte di Marvin Kirchhöfer. Il tedesco si è imposto nei minuti conclusivi sulla concorrenza togliendo la prima piazza alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Raffaele Marciello.

Il compagno di squadra di Valentino Rossi scatterà quindi dalla prima fila questo pomeriggio a poche ore dal successo di ieri sera in gara-1. Lo svizzero e l’italiano hanno avuto la meglio poche ore fa dopo un lungo inseguimento alla Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse – Francorchamps Motor.

Vincent Abril, monegasco alfiere della Rossa, scatterà in gara-2 dalla quarta posizione alle spalle della Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing e davanti all’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 26 Sainteloc Racing (Gold Cup).

Oggi alle 14.45 la partenza della seconda ed ultima competizione in programma del fine settimana. Tutto verrà diffuso come sempre in diretta su YouTube (canale GT World) oppure in alternativa anche su Sky Sport.