GTWC Europe, la lotta per il titolo Sprint scatta da Magny-Cours

Weekend da non perdere in Francia con un nuovo appuntamento del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Penultimo atto in vista per la Sprint Cup, evento potenzialmente decisivo in attesa del quinto round che seguiremo a settembre a Valencia.

Il campionato è più che mai serrato con sei vincitori differenti nelle sei corse disputate tra Brands Hatch, Zandvoort e Misano Adriatico. La classifica generale è controllata dalla BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde con 1 solo punto di margine nei confronti della Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel e la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59 di Marvin Kirchhofer/Benjamin Goethe.

Tre auto si contendono quindi il primato, nella bagarre può rientrare da qui alla finalissima anche la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing regolarmente affidata a Sven Muller/Patric Niederhauser.

Non ci sarà la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ che ha vinto a Misano la race-1 con Raffaele Marciello continuerà a correre esclusivamente nel FIA World Endurance Championship quest’anno, determinato a tornare nella serie gestita da SRO nel 2026.

Sabato e domenica due prove sulla distanza dei sessanta minuti, rispettivamente indette alle 20.30 (race-1) e 15.15 (race-2). La diretta verrà offerta come sempre su YouTube sul canale ufficiale ‘GTWorld’.