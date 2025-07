Golf: ufficiale, Ryder Cup 2031 in Catalogna. Seconda volta in Spagna

Per la seconda volta nella propria storia, e questa mattina ne è arrivata l’ufficialità, la Ryder Cup avrà per proprio Paese di svolgimento la Spagna. Si va al Camiral della Costa Brava, vicino a Barcellona: sarà location che succede, in chiave europea, ad Adare Manor in Irlanda (2027). In generale, verrà dopo Hazeltine (Minnesota, 2029).

Nel 1997, la Spagna fu il primo Paese a spezzare il dominio assoluto delle Isole Britanniche come luoghi in cui ospitare la Ryder. La grandissima popolarità del compianto Seve Ballesteros consentì al Paese iberico di aggiudicarsi l’assegnazione dell’evento, che si ebbe al Valderrama. Fu la prima volta di Tiger Woods (che fu battuto nel match singolo da Costantino Rocca).

Sono diversi i giocatori spagnoli che si sono saputi rendere protagonisti in Ryder Cup: insieme a Ballesteros c’era José Maria Olazabal, suo storico partner visto che insieme hanno vinto 12 volte nei vari foursome o fourball che fossero. Proprio Olazabal, un anno dopo la morte di Seve, ha guidato la leggendaria rimonta europea a Medinah. Era il 2012.

E poi ci sono stati Antonio Garrido, assieme a Ballesteros il reale primo iberico. Più avanti José María Cañizares, Manuel Piñero e José Rivero, quindi lo stesso figlio di Antonio Garrido, Ignacio, infine MIguel Angel Jimenez, Rafa Cabrera Bello, Jon Rahm e soprattutto Sergio Garcia.