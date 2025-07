Ginnastica ritmica, Harnasko in testa al concorso generale delle Universiadi. Maffeis e Dellafelice in gara

La bielorussa Alina Harnasko svetta in testa alla classifica del concorso generale a metà gara nell’ambito delle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Una delle grandi stelle del panorama internazionale primeggia a quota 57.400 punti dopo aver ottenuto 28.500 al cerchio e 28.900 con la palla.

Il vantaggio sulle più immediate inseguitrici a Essen (Germania) è consistente: la padrona di casa Anastasia Simakova è seconda a quota 56.450, l’uzbeka Takhmina Ikromova è terza a 56.100, l’ungherese è più attardata con 54.650 davanti alla kazaka Aibota Yetaikyzy (53.900). L’Italia è presente a questa manifestazione con due azzurre, che si sono difese in questa prima giornata di gare in terra tedesca.

Sofia Maffeis è ottava con 52.500 (26.250 al cerchio e 26.250 alla palla), davanti a una big come Anastasiia Salos (52.300). Giulia Dellafelice è 21ma con 48.840 (25.150+23.700) in una delle prime uscite internazionali della carriera. Sofia Maffeis si è qualificata alla finale di specialità alla palla con l’ottavo e ultimo punteggio utile. Domani si tornerà in pedana per clavette e nastro, al termine dei quali verranno assegnate le medaglie dell’all-around individuale.