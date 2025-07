Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli incanta Milano: prima in Coppa del Mondo a metà gara!

Sofia Raffaeli ha incantato il pubblico del Forum di Assago nella giornata d’apertura dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di ginnastica ritmica. Il bronzo olimpico ha brillato nella prima metà del concorso generale individuale sulla pedana di Milano, svettando in testa alla classifica e sognando concretamente il secondo successo stagionale sul giro completo nel massimo circuito internazionale itinerante.

La fuoriclasse marchigiana, alla sua prima uscita senza l’allenatrice Claudia Mancinelli, ha offerto due prestazione di notevole caratura tecnica: 29.950 al cerchio e 29.300 alla palla, tramortendo la concorrenza di fronte ai propri tifosi con il miglior punteggio in entrambe le specialità. L’azzurra sta migliorando costantemente il feeling con gli attrezzi ed è nel pieno del cammino che condurrà ai Mondiali, in programma a fine agosto in quel di Rio de Janeiro.

Sofia Raffaeli ha sensibilmente distanziato la tedesca Darja Varfolomeev (57.600 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024, 28.400+29.200) e la bulgara Stiliana Nikolova (57.450, 28.300+29.150). Soltanto quinta la formidabile ucraina Taisiia Onofriichuk, che poche settimane fa aveva dominato gli Europei e oggi si è fermata a 55.200 (28.150+27.050), alle spalle anche della sorprendente brasiliana Barbara Domingos (55.750), 28.400+27.450). Tara Dragas staziona in ottava posizione con il riscontro complessivo di 54.450 (26.500+27.950), alle spalle dell’uzbeka Anastasiya Sarantseva (54.850) e della cipriota Vera Tugolukova (54.700).

Domani si tornerà in pedana per la seconda parte del giro completo: le ginnaste si esibiranno alle clavette e al nastro, i due punteggi si sommeranno a quelli odiernI e si stilerà la classifica che determinerà il podio dell’all-around. Sofia Raffaeli spera in una nuova apoteosi dopo quella di Baku, in modo da dare un chiaro segnale in vista della rassegna iridata. La conclusione è prevista domenica con le finali di specialità (prove non inserite ai Giochi).