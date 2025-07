Ginnastica ritmica, le convocate per la Coppa del Mondo a Milano. Presenti Raffaeli e le Farfalle

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica fa tappa in Italia in questo fine settimana. Da venerdì a domenica, infatti, all’Unipol Forum di Milano sarà in programma l’ultimo atto del massimo circuito internazionale e sarà anche un test fondamentale in vista dei Mondiali, che si disputeranno alla fine di agosto in Brasile a Rio de Janeiro.

Ovviamente c’è grande attesa per la squadra italiana, che vuole assolutamente ben figurare in quest’ultima tappa di Coppa del Mondo. Sono otto le azzurre presenti a Milano. Ci sarà ovviamente Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Parigi. Nelle ultime settimane per Raffaeli c’è stata la grande novità del cambio tecnico. Infatti l’azzurra si è separata dalla storica allenatrice Claudia Mancinelli, che ha ricevuto un nuovo incarico dalla federazione. Sofia si sposterà così da Fabriano all’Accademia Internazionale di Desio (dove si allenano anche le Farfalle) e sarà seguita dallo staff tecnico delle individualiste.

Oltre a Raffaeli ci sarà in gara individualmente anche Tara Dragas, mentre nella prova a squadre toccherà ovviamente alle Farfalle. Sono state convocate: Laura Paris, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, dall’esordiente Lorjen D’Ambrogio e Laura Golfarelli.

Il programma della tre giorni milanese comincerà venerdì con le qualificazioni individuali al cerchio e alla palla ed il primo esercizio riservato ai gruppi con i 5 nastri. Sabato toccherà alle individualiste con le clavette ed il nastro, mentre le squadre con l’esercizio misto con 3 palle e 2 cerchi. Domenica invece grande chiusura con le finali di specialità.