Filippo Conca torna nel World Tour? La maglia di Campione d’Italia presto in gruppo?

Filippo Conca ha vinto i Campionati Italiani di ciclismo, conquistando la maglia tricolore a sorpresa: un uomo di una squadra amatoriale (lo Swatt Club) è riuscito a fare festa, vincendo la sua prima gara da professionista in maniera estremamente brillante a Gorizia e regalandosi il sogno di una vita lo scorso 29 giugno. Un’autentica sorpresa, come ne accadono sempre meno nell’universo sportivo ai massimi livelli e che porta sempre con sé un velo di romanticismo estremamente affascinante.

Il 26enne nativo di Lecco non aveva mai vinto da professionista e vantava come miglior risultato in carriera il quinto posto in una tappa della Vuelta di Spagna 2022, unico Grande Giro a cui ha preso parte. Nel 2021 e 2022 aveva indossato i colori della Lotto Soudal (squadra World Tour), nel 2023 e nel 2024 era passato alla Q36.5 Pro Cycling Team (formazione Professional), mentre in questa stagione sta indossando la casacca dello Swatt Club, una compagine amatoriale.

Una vera e propria storia da favola per un ragazzo uscito dal grande ciclismo perché non ha ricevuto il rinnovo di contratto, che non riusciva a trovare nemmeno una squadra Continental e ora capace di conquistare la maglia tricolore, che però non abbiamo ancora visto in gruppo perché lo Swatt Club non può correre tra i professionisti. Filippo Conca dovrebbe firmare per una squadra professionistica e potrebbero già esserci delle novità nelle prossime settimane.

Secondo le prime indiscrezioni di mercato, rilanciate anche da Tutto Bici, Filippo Conca sarebbe nel mirino della Jayco AlUla, squadra di livello World Tour. Sarebbe un ritorno di forza nel ciclismo che conta, a tre anni dall’ultima apparizione ai massimi livelli con la casacca della Lotto Soudal.