L’Italia scala il ranking UCI! A piedi del podio dopo il Tour de France, Milan miglior azzurro

L’Italia scala il ranking UCI, migliorando di una posizione la propria situazione nella classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’aggiornamento avvenuto dopo il Tour de France ha sorriso al Bel Paese, che ora si trova al quarto posto appena davanti alla Francia, mentre il Belgio continua a giganteggiare precedendo Slovenia e Danimarca.

Ad aiutare la causa della nostra Nazione sono stati soprattutto i risultati di Jonathan Milan (due vittorie di tappa, due secondi posti e la maglia verde), senza dimenticarsi della piazza d’onore conseguita da Davide Ballerini sui Campi Elisi a Parigi. Hanno guadagnato posizioni anche Francia (+2), Australia e Paesi Bassi (+1), mentre la Spagna ne ha perse cinque ed è scivolata al nono posto.

Jonathan Milan resta il miglior italiano (quindicesimo), seguito da Filippo Ganna (21mo, paga il prematuro ritiro in terra transalpina), Giulio Ciccone (31mo) e Christian Scaroni (45mo). In top-100 figurano anche Lorenzo Fortunato (54mo), Diego Ulissi (55mo), Simone Velasco (63mo), Antonio Tiberi (80mo), Matteo Trentin (82mo), Edoardo Zambanini (88mo) e Giulio Pellizzari (99mo).

Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France e si è naturalmente confermato numero 1 del mondo, ma alle sue spalle c’è stato movimento: il belga Remco Evenepoel si è ritirato alla Grande Boucle ed è scivolato in quarta posizione, venendo scavalcato dal danese Mads Pedersen e dall’olandese Mathieu van der Poel.

Piombano di forza in top ten il britannico Oscar Onley (ottavo, 19 posizioni guadagnate con la quarta piazza in Francia) e il tedesco Florian Lipowitz (decimo, +22 con il terzo gradino del podio in terra transalpina), ma entra anche l’australiano Ben O’Connor (nono, +6). Il danese Jonas Vingegaard, secondo al Tour de Francia come dodici mesi fa, resta in settima posizione dietro allo sloveno Primoz Roglic.

RANKING UCI (al 29 luglio)

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 18.592,72

2. Slovenia 17.098

3. Danimarca 14.596,95

4. Italia 13.458,53

5. Francia 13.140,42

6. Gran Bretagna 12.638,86

7. Australia 12.381,19

8. Paesi Bassi 11.878,29

9. Spagna 11.354,71

10. USA 9.236,49

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.465

2. Mads Pedersen (Danimarca) 4.555,57

3. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.366

4. Remco Evenepoel (Belgio) 4.291

5. Wout van Aert (Belgio) 3.862

6. Primoz Roglic (Slovenia) 3.825

7. Jonas Vingegaard (Danimarca) 3.751,57

8. Oscar Onley (Gran Bretagna) 3.278

9. Ben O’Connor (Australia) 3.260,81

10. Florian Lipowitz (Germania) 3.207

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

15. Jonathan Milan 2.522,86

21. Filippo Ganna 2.278,67

31. Giulio Ciccone 1.994

45. Christian Scaroni 1.536

54. Lorenzo Fortunato 1.420

55. Diego Ulissi 1.410

63. Simone Velasco 1.257

80. Antonio Tiberi 1.040

82. Matteo Trentin 1.010

88. Edoardo Zambanini 944

99. Giulio Pellizzari 870

102. Damiano Caruso 854

115. Andrea Bagioli 788

117. Filippo Baroncini 784,43

122. Edoardo Affini 776,57

141. Davide Ballerini 690

143. Davide Piganzoli 684

146. Matteo Moschetti 675

152. Alessandro Covi 646

169. Vincenzo Albanese 591,5

191. Mattia Cattaneo 496

193. Filippo Zana 489,14

194. Alberto Dainese 487