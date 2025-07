F1, statistiche GP Ungheria 2025. Roccaforte per due: Hamilton e la McLaren!

Il Gran Premio d’Ungheria 2025 di Formula 1 si disputerà nel fine settimana dell’1, 2 e 3 agosto. Sarà la quattordicesima delle ventiquattro gare in programma, nonché l’ultima prima della pausa estiva. Difatti, subito dopo l’appuntamento magiaro, il Circus tirerà il fiato per quasi un mese. Si giunge, dunque, all’ideale spartiacque tra prima e seconda parte di stagione.

Quest’anno, il GP d’Ungheria festeggia le “Nozze di Smeraldo” con la massima serie automobilistica, poiché sarà la quarantesima edizione di una corsa entrata nel calendario iridato nel 1986 senza esserne più uscita. Un traguardo rimarchevole per una nazione priva di grandi aziende legate all’automobilismo o di piloti di grido. Eppure, il Paese magiaro è un punto fermo nella geografia della F1.

Negli anni ’80, questo Gran Premio era caratterizzato da un pubblico oceanico. L’Hungaroring veniva letteralmente invaso da spettatori provenienti non solo da Budapest e dintorni, bensì anche da Polonia, Germania Est e Cecoslovacchia. Dopotutto, era l’unica occasione di assistere dal vivo a un GP di F1 per chi viveva oltrecortina. I tempi sono cambiati radicalmente, ma quello ungherese è diventato un appuntamento tradizionale.

I NUMERI DEL GP D’UNGHERIA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (8)

Il britannico ha trionfato nel 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (9)

L’inglese è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023. Si tratta di un record assoluto, nessun altro pilota ha ottenuto tante pole position nel medesimo GP.

Piloti in attività con almeno una vittoria all’Hungaroring.

8 – HAMILTON Lewis (07, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 20)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2003)

1 – OCON Esteban (2021)

1 – PIASTRI Oscar (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position all’Hungaroring.

9 – HAMILTON Lewis (07, 08, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23)

2 – ALONSO Fernando (2003, 2009)

1 – VERSTAPPEN Max (2019)

1 – RUSSELL George (2022)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio dell’Hungaroring.

12 (8-2-2) – HAMILTON Lewis

5 (1-2-2) – ALONSO Fernando

4 (2-2-0) – VERSTAPPEN Max

2 (0-2-0) – NORRIS Lando

1 (1-0-0) – OCON Esteban

1 (1-0-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-0-1) – RUSSELL George

Team con più vittorie: MCLAREN (12)

Il team di Woking si è imposto con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992); Mika Häkkinen (1999, 2000); Kimi Räikkönen (2005); Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012); Heikki Kovalainen (2008), Jenson Button (2011) e Oscar Piastri (2024).

Team con più pole position: MC LAREN e MERCEDES (9)

Il Team di Woking è risultato il più rapido sul giro secco con Ayrton Senna (1988, 1991); Mika Häkkinen (1998, 1999); Kimi Räikkönen (2005); Lewis Hamilton (2007, 2008, 2012); Lando Norris (2024).

Le Frecce d’Argento sono state le più rapide in qualifica con Lewis Hamilton (2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023); Nico Rosberg (2014, 2016); George Russell (2022).

Team in griglia con vittorie all’Hungaroring.

12 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Williams

5 – Mercedes

4 – Red Bull

1 – Alpine

Team in griglia con pole position all’Hungaroring.

9 – Mercedes

9 – McLaren

8 – Ferrari

6 – Williams

3 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri:

– In 16 occasioni (41,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 24 occasioni (61,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– In 35 occasioni (89,7%) il vincitore è partito da una delle prime quattro caselle.

– Di tanto in tanto, si è assistito a risultati a sorpresa. Per esempio nel 1989, quando Nigel Mansell rimontò dalla 12ma posizione di partenza. Oppure nel 2006, con il successo di Jenson Button dal 14° posto in griglia.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994)

Ferrari (1998, 2001, 2004)

BUTTON Jenson

Honda (2006)

McLaren (2011)

HAMILTON Lewis

McLaren (2007, 2009, 2012)

Mercedes (2013, 2016, 2018, 2019, 2020)