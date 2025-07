F1, l’ultimo discorso di Chris Horner alla Red Bull prima dell’addio

Christian Horner è stato sollevato dall’incarico di team principal e CEO di Red Bull Racing pochi giorni dopo il weekend di Silverstone. È la fine di un’era per il Drink Team, che ha vinto con al timone il manager britannico ben 8 Mondiali piloti e 6 titoli costruttori in 20 anni, trasformandosi da una scuderia di centro classifica ad un top team di Formula Uno.

“Ieri sono stato informato dalla Red Bull che, a livello operativo, non sarò più coinvolto nella gestione del team, ma rimarrò alle dipendenze dell’azienda pur passando il testimone. Per me è stato uno shock. Ho riflettuto nelle ultime dodici ore e volevo darvi personalmente la notizia. Esprimo la mia gratitudine a ogni singolo membro del team che ha dato così tanto negli ultimi vent’anni e mezzo in cui sono stato qui“, si apre così il discorso con il quale Horner ha comunicato il suo licenziamento ai dipendenti della squadra.

“Quando sono arrivato avevo meno capelli grigi e sono entrato in una squadra dalla quale non sapevo cosa aspettarmi. Da due edifici fatiscenti abbiamo costruito una scuderia che è diventata una potenza della F1. Guardare e far parte di questa squadra è stato il più grande privilegio della mia vita“, le parole di un commosso Christian Horner.

Al suo posto verrà promosso almeno fino a fine anno l’ormai ex team principal della Racing Bulls Laurent Mekies, che diventa così il nuovo team principal e CEO della Red Bull. Vedremo quali saranno nei prossimi mesi e anni le conseguenze di questa notizia, a partire dalla situazione del mercato piloti in vista del 2026 con un Max Verstappen ancora in bilico tra Red Bull e Mercedes.