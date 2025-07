F1, Lewis Hamilton amareggiato: “Un errore che ha rovinato tutto. Chiedo scusa a tutto il team”

Se ieri Lewis Hamilton era amareggiato per una SF-25 che lo aveva “tradito”, oggi il sette volte campione del mondo ha il morale sotto i tacchi per un altro motivo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota inglese ha di nuovo mancato la qualificazione alla Q2, rendendo sempre più negativo il suo weekend nelle Ardenne.

La pole position è andata Lando Norris che ha fatto segnare il tempo di 1:40.562 con 85 millesimi di vantaggio sul vicino di box Oscar Piastri, mentre è terzo Charles Leclerc a 338 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per Max Verstappen a 341, quinta per Alexander Albon a 639, mentre è sesto George Russell a 698. Settimo tempo per Yuki Tsunoda a 722 millesimi, ottavo per Isack Hadjar a 748, quindi nono per Liam Lawson a 766, con Gabriel Bortoleto che completa la top-10.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Maranello ha raccontato quanto avvenuto in pista, specialmente il motivo della mancata qualificazione alla Q2. Lui, dopotutto, il tempo per superare il taglio lo aveva messo a segno (sotto la bandiera a scacchi) e lo aveva messo in settima posizione, ma un track limit all’Eau Rouge-Raidillon, ha cancellato tutto e ha mandato Lewis Hamilton in 16a posizione. Le sue parole a Sky Sport: “Un enorme peccato. Avevamo cambiato l’assetto e la macchina la sentito meglio. Purtroppo è arrivato quell’errore che ha rovinato tutto. Sono terribilmente dispiaciuto e chiedo scusa a tutto il team. Domani? Beh, cercherò di fare meglio”.