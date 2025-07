F1, Lando Norris: “Speravo in un po’ di lotta tra i primi due, ma la Red Bull era troppo veloce sul dritto”

Lando Norris ha chiuso in terza posizione la Sprint del Gran Premio del Belgio 2025, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha conservato di fatto il terzo posto ottenuto ieri nella qualifica Sprint, sbarazzandosi agevolmente della Ferrari di Charles Leclerc (che lo aveva passato nel primo giro) ma non riuscendo a provare un vero attacco nei confronti del compagno di squadra Oscar Piastri.

Il vincitore delle ultime due gare consecutive (Spielberg e Silverstone) è rimasto dunque alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e dell’altra McLaren, guidata dal leader del campionato. “Non è successo molto, mi sono divertito un po’ all’inizio cercando di sorpassare Charles. Forse avrei potuto posizionarmi un po’ meglio. Verstappen ha fatto una buona gara, quindi vedremo cosa possiamo fare domani“, le prime dichiarazioni a caldo del nativo di Bristol.

“È dura, ovviamente speravo in un po’ di lotta davanti o qualcosa del genere, ma la Red Bull era troppo veloce sul rettilineo. Faremo le nostre valutazioni e vedremo cosa possiamo fare“, ha aggiunto Norris dopo essere sceso dalla sua MCL39 al termine della Sprint di Spa-Francorchamps. Lando perde dunque un punticino da Piastri nel Mondiale, scivolando a -9 dall’australiano.