F1: Lando Norris, disavventura nei festeggiamenti dopo la vittoria a Silverstone

Aver vinto in casa davanti al proprio pubblico riaprendo il Mondiale di F1 2025, ma non poter festeggiare a pieno il successo. E’ quello che è successo al pilota della McLaren Lando Norris nel post gara del Gp di Silverstone.

Il pilota di Bristol infatti, in seguito alla festa sul podio e ai vari momenti mediatici con la stampa, è stato acclamato dalla folla presente sul circuito anche diversi minuti dopo il termine del Gran Premio. Norris allora ha provato idealmente ad abbracciare tutti arrampicandosi sulle barriere che separano la corsia box dal rettilineo d’arrivo, ma li è successo l’inconveniente.

Un fotografo, posto di fronte a lui per immortalarlo, a diversi metri da terra, gli è letteralmente caduto addosso causando un impatto assai forte per il driver della McLaren, che ha lamentato dolore al viso, in particolare nella zona del naso.

Una disavventura che ha tolto Norris dall’abbraccio dei suoi tifosi e che ha costretto alcuni meccanici del team “Papaya” a intervenire per aiutare il pilota e preservare anche la coppa del vincitore del Gp di Silverstone.

Dopo qualche controllo approfondito a livello medico, sembra essere tutto tornato alla normalità. Lando Norris dovrebbe essere al volante della sua macchina il prossimo 27 luglio a Spa, per il GP del Belgio, in una lotta iridata che lo vede a soli 8 punti di distacco (226 a 234) dal compagno di scuderia Oscar Piastri.