F1, GP Ungheria 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Prosegue il Mondiale di Formula 1. Domani, venerdì 1 agosto, comincerà infatti il lungo weekend dedicato al GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento stagionale in programma presso il circuito di Hungaroring, il secondo consecutivo dopo quello svoltosi la scorsa settimana in quel di Spa.

Cambia la gara, ma non il leitmotiv. I riflettori infatti continueranno ad essere puntati sul derby in casa McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente primo e secondo della classe e pronti a battagliare anche in terra magiara. Non sarà poi da sottovalutare anche Max Verstappen, solito a superare i limiti della sua monoposto facendo perno su tutto il suo immenso talento.

Inutile dire che ci sarà spazio anche per la Ferrari, apparsa in ripresa nelle ultime uscite, soprattutto grazie a delle belle prestazioni di Charles Leclerc. Importante esame infine per la Mercedes, apparsa sottotono nelle ultime uscite con George Russell e l’italiano Andrea Kimi Antonelli spesso e volentieri fuori focus.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Ungheria si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno una sessione!

PROGRAMMA PROVE GP UNGHERIA

Venerdì 1 agosto

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

GP UNGHERIA F1 – GUIDA TV

Diretta Tv: Sky Sport F1 (207)

Diretta Streaming: Sky GO, NOW Tv

Diretta Testale: OA Sport