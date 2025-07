F1, Max Verstappen resterà con Red Bull nel 2026. Lo scenario della clausola e la conferma di Marko

Max Verstappen correrà con la Red Bull anche nel 2026: il quattro volte Campione del Mondo F1, al momento terzo in classifica alle spalle degli ormai imprendibili Oscar Piastri e Lando Norris, non potrà esercitare una clausola prevista nel suo contratto per lasciare la scuderia austriaca. Era infatti previsto che il pilota olandese avrebbe potuto liberarsi in anticipo qualora si fosse trovato fuori dalla top-3 della graduatoria al momento della pausa estiva, situazione matematicamente certa alla vigilia del GP d’Ungheria.

A ricordare questo scenario è stata la Gazzetta dello Sport. Alla vigilia dell’appuntamento di Budapest ci ha pensato Helmut Marko a mettere un punto fermo con una lapidaria dichiarazione rilasciata a Sky Germania: “Posso confermare che Max Verstappen guiderà per la Red Bull nel 2026“. D’altronde gli azionisti hanno ormai operato una scelta chiara: hanno puntato sul fuoriclasse assoluto e punto fermo della squadra, licenziando Christian Horner lo scorso 9 giugno e assumendo Laurent Mekies, che ha debuttato nel ruolo di team leader lo scorso weekend a Spa.

Sulle tracce di Verstappen sembravano esserci la Aston Martin (con un’offerta economica faraonica) e anche la Mercedes, che però si è dovuta inevitabilmente defilare. In questo senso vanno lette le dichiarazioni rilasciate dal team principal Toto Wolff a Orf: “La direzione è quella di proseguire con Russell e Antonelli, non credo ci saranno grandi sorprese. Questa è la priorità numero uno e tutti sono aggiornati sulla situazione“. Red Bull riuscirà a realizzare una monoposto con cui lottare con McLaren nel 2027 per il massimo traguardo? La fiducia di Max Verstappen sarà ripagata?