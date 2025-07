F1, Charles Leclerc: “Non me lo aspettavo, mi sono sentito a mio agio”

Charles Leclerc partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Belgio, tredicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Consistente la prestazione del ferrarista, bravo a raccogliere la terza posizione approfittando di una sbavatura nel giro lanciato di Max Verstappen, poi piazzatosi al quarto posto.

Precisamente, il pilota ha segnato un gap di +0.338 rispetto alla McLaren di Lando Norris che, dopo aver gravitato sempre dietro al compagno di squadra, ha strappato la pole position girando in 1:40.562 e precedendo così Oscar Piastri, secondo a +0.085.

Una volta arrivato al parco chiuso, il monegasco ha commentato a caldo quanto fatto: “Non me lo aspettavo, sono davvero contento malgrado si tratti di un terzo posto – ha detto Leclerc – Penso che credessimo di essere più indietro, sapevamo di avere qualcosa di più in macchina, ma ieri abbiamo sofferto. Oggi ho fatto un ottimo giro e sono contento delle sensazioni avute; è stato bello mettere tutto insieme per le qualifiche. Ci vuole un po’ di tempo per sfruttare gli aggiornamenti, abbiamo cambiato qualcosa ma niente di grande. Mi sono sentito più a mio agio, è bello non lasciare niente sul tavolo“.

Lelcerc ha quindi chiosato: “Riuscire ad arginare domani Verstappen? Non so se riuscirò a tenere alto il passo gara, nella Sprint non tenevo il ritmo dei primi tre. Abbiamo comunque fatto qualche piccolo cambiamento, spero possa darci un vantaggio per domani“.