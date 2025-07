F1, Norris vince il duello con Piastri e si prende la pole in Belgio. 3° Leclerc, flop Hamilton

Lando Norris batte un colpo dopo una prima metà di weekend sottotono (3° nella Sprint Qualifying e nella Sprint) a Spa-Francorchamps e si aggiudica la pole position per il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quarta partenza al palo dell’anno (e 13ma in carriera) per il pilota inglese, che vince dunque il braccio di ferro sul giro secco con il compagno di squadra Oscar Piastri in attesa del main event domenicale.

Alle spalle delle McLaren, che hanno monopolizzato la prima fila in griglia, Charles Leclerc ha fatto il massimo inserendosi in terza posizione con la Ferrari subito davanti alla Red Bull di un deluso Max Verstappen (dopo il successo nella Sprint). Qualifica da incubo per l’altra Rossa di Lewis Hamilton, uscito di scena in Q1 per un grave errore di valutazione, ma anche per il rookie emiliano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

In Q1 le McLaren mettono subito le cose in chiaro con Norris al comando in 1’41″010 davanti a Piastri e alla Red Bull di Verstappen. Proprio come ieri vengono eliminati tra i big Hamilton 16° (ultimo giro cancellato per track limits a Eau Rouge) con la Ferrari e Antonelli 18° con la Mercedes, oltre a Colapinto con l’Alpine e alle Aston Martin di Alonso e Stroll che occupano l’ultima fila.

In Q2 la coppia papaya si conferma al vertice con Piastri leader in 1’40″626 davanti a Norris e al solito Verstappen, mentre Leclerc è quarto pagando quasi mezzo secondo dal miglior tempo della McLaren. Fuori dalla top10 ed esclusi dall’ultima fase della sessione le Haas di Ocon e Bearman, l’Alpine di Gasly, la Sauber di Hulkenberg e la Williams di Sainz.

In Q3 gli unici ad effettuare il primo time-attack con gomme nuove sono Leclerc, Russell ed i piloti McLaren. Norris è il più veloce in 1’40″562 e si prende la pole provvisoria con quasi due decimi di margine su Piastri e mezzo secondo su Verstappen, poi Leclerc e Russell. Ci si gioca tutto all’ultimo tentativo: Norris non si migliora ma resta in pole per 85 millesimi su Piastri, mentre Leclerc supera Verstappen (autore di un errore in uscita dalla Source) di 3 millesimi strappando all’olandese il terzo posto. Molto bene Albon, 5° con la Williams davanti a Russell, Tsunoda, Hadjar, Lawson e Bortoleto.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP BELGIO F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:40.562 6

2 Oscar Piastri McLaren +0.085 6

3 Charles Leclerc Ferrari +0.338 7

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.341 5

5 Alexander Albon Williams +0.639 7

6 George Russell Mercedes +0.698 6

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.722 6

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.748 7

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.766 7

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.825 6

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.899 5

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.991 5

13 Pierre Gasly Alpine +1.007 5

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.081 5

15 Carlos Sainz Williams +1.132 5

16 Lewis Hamilton Ferrari +0.929 3

17 Franco Colapinto Alpine +1.012 3

18 Kimi Antonelli Mercedes +1.129 2

19 Fernando Alonso Aston Martin +1.375 3

20 Lance Stroll Aston Martin +1.492 3