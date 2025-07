F1, Andrea Kimi Antonelli: “La prima parte della stagione è stata impegnativa, devo dare più continuità ai risultati”

Si apre oggi con la consueta conferenza stampa piloti il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Tra poco meno di 24 ore i piloti scenderanno nello storico circuito di Spa-Francorchamps per disputare la prima sessione di prove libere. L’atteso GP propone anche la Sprint Race, gara che influenzerà l’andamento del weekend.

L’ultima gara, quella di Silverstone disputata due settimane fa, si è conclusa con la doppietta della McLaren, assoluta dominatrice di questo Mondiale. Lando Norris, vincitore del GP, si è nuovamente avvicinato alla testa della classifica, guidata dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. A Spa sarà nuovamente battaglia tra i due alfieri della McLaren?

La Mercedes non sembra essere in grado di dare continuità ai risultati, soprattutto con Andrea Kimi Antonelli. Il giovane azzurro è stato costretto al ritiro nel GP inglese, il quarto della sua stagione. L’emiliano è ora chiamato ad affrontare un nuovo weekend, sperando di ottenere i risultati sperati. Ai microfoni ufficiali di F1 Tv l’italiano si è così espresso sulla prima parte di questa stagione: “Fino a questo punto è stata una stagione impegnativa, ho avuto qualche alto ma soprattutto tanti bassi. Penso che la stagione europea fin ora non sia andata molto bene, anzi è andata piuttosto male. Ho commesso alcuni errori e abbiamo avuto qualche problema”.

“Sto cercando di imparare tanto e di raccogliere tutte le informazioni, quando ci sono gare consecutive è difficile riuscire a mettere tutte le informazioni che raccogli nel weekend ed applicarle subito in pista. Le qualifiche sono state un po’ deboli però per me credo sia importante mettere tutto insieme, non sono stato abbastanza abile nel trovare gli ultimi decimi. Nella seconda parte della stagione devo fare dei passi in avanti e dare più continuità ai risultati”.