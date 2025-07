Elisa Longo Borghini: “Abbiamo sognato questa giornata, ora difendiamoci con il cuore”

Elisa Longo Borghini si è resa protagonista di uno splendido attacco congiunto insieme alla compagna di squadra Silvia Persico durante la settima tappa del Giro d’Italia femminile e ha poi interpretato brillantemente la dura salita di Monte Nerone, tagliando il traguardo in seconda posizione e indossando la maglia di rosa di leader della classifica generale alla vigilia dell’ultima frazione.

La piemontese della UAE Team ADQ svetta in testa alla graduatoria La nostra portacolori ha meritato la vetta della graduatoria e primeggia con un margine di 22” su Reusser e 1’11” su Gigante alla vigilia della tappa conclusiva, in programma domenica 13 luglio: 134 chilometri da Forlì a Imola, il circuito finale andrà percorso tre volte e prevede le salite di Mazzolano e Cima Gallisterna.

Elisa Longo Borghini ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Tutto Bici: “Quella che abbiamo fatto in discesa con Silvia Persico non era una mossa pianificata. Il piano era di restare sulle ruote e fare un attacco deciso a tre chilometri dall’arrivo, ma in realtà io e Silvia, insieme alla squadra, abbiamo deciso di restare in controllo in discesa e ci siamo ritrovate davanti. A quel punto ho detto a Silvia di tirare dritto perché ho pensato che fosse meglio prendere la salita con 20” di vantaggio e che fossero le altre a dover inseguire“.

La Campionessa Italiana ha poi proseguito: “Devo veramente questa giornata alle mie compagne perché abbiamo costruito questo Giro, questa sinergia di squadra in mesi e mesi di preparazione di ritiri, di giornate storte, di giornate impegnative su e giù dalle Dolomiti e a fare dietro moto con Paolo Slongo. Abbiamo sognato questa giornata, a volte ci siamo un po’ scoraggiate, ma non abbiamo mai mollato. Avevamo in testa questo obiettivo e oggi l’abbiamo raggiunto. Domani sarà dura. Sarà dura tenere la maglia. Come squadra sappiamo dove siamo, cerchiamo di tenere i piedi ben saldi a terra e cerchiamo di difenderci col cuore”.